Rusko a Česko budú mať na svojich veľvyslanectvách po sedem diplomatov

Moskva 23. apríla (TASR) - Počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do 31. mája zníži na zhodne sedem diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov. Pre agentúru TASS to v piatok uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



"Nezodpovedné a provokatívne správanie českých úradov poškodilo ich vlastnú diplomatickú službu," konštatovalo ministerstvo.



Z českého veľvyslanectva v Moskve tak musí odísť 16 diplomatov, štyria technickí pracovníci a 91 miestnych zamestnancov. "Do 31. mája bude osadenstvo ruskej ambasády v Prahe zredukované o 35 diplomatov a 46 technických a administratívnych členov," dodal rezort.



Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Slovenský premiér Eduard Heger vo štvrtok oznámil, že SR na znak solidarity s Českom vyhostí troch ruských diplomatov, pričom územie Slovenska musia opustiť do siedmich dní.