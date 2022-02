Rusko a Čína kritizovali vplyv USA, zaviazali sa k užšej spolupráci

Peking 4. februára (TASR) - Rusko a Čína v spoločnom vyhlásení vyzvali Severoatlantickú alianciu (NATO), aby sa ďalej nerozširovala, kritizovali "nepriaznivý" vplyv USA v ázijsko-tichomorskej oblasti a avizovali užšiu spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky. TASR o tom v piatok informovala na základe správ agentúr AFP a TASS.



Peking a Moskva vydali toto rozsiahle spoločné vyhlásenie počas summitu ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu pri príležitosti otvorenia zimných olympijských hier.



Vlády oboch krajín vyjadrili znepokojenie ohľadom trojstranného bezpečnostného paktu AUKUS medzi Austráliou, USA a Britániou, rozširovania NATO a vplyvu USA v ázijsko-tichomorskej oblasti, pričom Rusko podporilo politiku jednotnej Číny a odmietlo nezávislosť Taiwanu.



Obe krajiny kritizovali rastúci vplyv Západu v ich okolí a zaviazali sa prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s cieľom "udržať rovnováhu síl" vo svete. Alianciu vyzvali, aby ku geopolitickým otázkam nepristupovala "s mentalitou studenej vojny."



Peking a Moskva však vyslovili podporu summitom G20, ktoré sú podľa nich "dôležitým fórom pre medzinárodnú hospodársku spoluprácu a protikrízové opatrenia."



Ruský energetický koncern Gazprom podpísal medzičasom zmluvu s čínskou štátnou ropnou spoločnosťou China National Petroleum Corporation (CNPC) o dodávke desiatich miliárd kubických metrov zemného plynu z ruského Ďalekého východu do Číny, informovala v piatok agentúra TASS.



Po tom, ako Rusko zhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny desaťtisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva z toho, že Moskva sa chystá napadnúť svojho suseda.



Rusko tieto tvrdenia poprelo, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou NATO.



Čína často vystupuje proti "vonkajšiemu zasahovaniu" do riadenia iných krajín. Avšak v prípade Ruska, ktoré je jeho blízkym strategickým spojencom, sa vyjadruje umiernene, analyzuje AFP.



Putin je najprominentnejším hosťom zimných olympijských hier v Pekingu. USA, Británia, Austrália a ďalšie krajiny oznámili diplomatický bojkot olympiády. Čína sa stala terčom narastajúcej kritiky zahraničia v súvislosti s prenasledovaním Ujgurov a svojím konaním v Hongkongu.