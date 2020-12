Rusko a Čína o schválenie svojich vakcín zatiaľ nepožiadali

Rím 9. decembra (TASR) - Rusko a Čína zatiaľ nepožiadali Európsku agentúru pre lieky (EMA) o schválenie svojich vakcín proti novému koronavírusu SARS-CoV-2. EMA zároveň nie je pod politickým tlakom, aby urýchlila proces schvaľovania vakcín. Oznámila to v stredu jej riaditeľka Emer Cookeová, píše agentúra Reuters.



"O schválenie svojich vakcín zatiaľ nepožiadali. Ak to urobia, budeme sa zaoberať potrebnými údajmi," uviedla Cookeová v odpovedi na otázku talianskeho denníka La Repubblica.



Čína doteraz schválila na núdzové použitie tri experimentálne vakcíny od farmaceutických firiem Sinopharm Group a Sinovac Biotech.



V Rusku bola doposiaľ registrovaná iba jedna vakcína proti koronavírusu. Dostala názov Sputnik V a vyvinulo ju Národné výskumné centrum pre epidemiologický a mikrobiologický výskum Nikolaja Gamaleju (NICEM). Táto vakcína bola zaregistrovaná v auguste ešte pred ukončením klinických skúšok, čo u svetových vedcov vyvolalo pochybnosti.



Cookeová tiež poznamenala, že agentúra nepodlieha ani žiadnemu tlaku v snahe urýchliť postupy pri schvaľovaní vakcín vyvinutých spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo spoločnosťou Moderna. "Ak sa už bavíme o nejakom nátlaku, tak o vedeckom, pretože chceme mať istotu, že urobíme to, čo je pre občanov najlepšie," zdôraznila.



Cookeová dodala, že do 29. decembra EMA očakáva dokončenie procesu schvaľovania vakcín od spoločnosti Pfizer a BioNTech a do 12. januára aj vakcíny od firmy Moderna. V Európskej únii totiž nie je možné uviesť na trh očkovaciu látku, ktorá nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry.