Rusko a Čína odsúdili údery USA, spolu s Tureckom hovoria o eskalácii

Moskva/Istanbul 22. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu odsúdilo „nezodpovedné“ americké údery na jadrové zariadenia v Iráne a označilo ich za hrubé porušenie medzinárodného práva. Súčasne vyzvalo Bezpečnostnú radu OSN na reakciu. Odsúdenie vyjadrila aj čínska diplomacia. Turecko medzitým varovalo, že údery riskujú eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a Iránom na globálnu úroveň s možnými katastrofickými dôsledkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Rusko dôrazne odsudzuje americké útoky na niekoľko jadrových zariadení v Iráne na úsvite 22. júna, ktoré nasledovali po izraelských útokoch na Iránsku islamskú republiku,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí Moskvy, ktorej vojská 24. februára 2022 napadli susednú Ukrajinu. „Už teraz je jasné, že sa začala nebezpečná eskalácia, ktorá môže ďalej narušiť regionálnu a globálnu bezpečnosť,“ dodalo.



Spojené štáty v noci na nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia vo Fordó, v Natanze a Isfaháne. K priamemu zapojeniu USA do konfliktu na Blízkom východe prišlo po viac ako týždni útokov Izraela na Irán, ktoré spustil 13. júna. Izrael ich odôvodňuje snahou zabrániť Iránu vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán odvtedy údery Tel Avivu opätuje, opakovane ale popiera, že by sa snažil takúto zbraň získať.



Rusko podľa rezortu diplomacie považuje za alarmujúce, že útoky na Irán vykonala krajina, ktorá je stálym členom BR OSN. „Nezodpovedné rozhodnutie vystaviť územie suverénneho štátu raketovým a bombovým útokom, bez ohľadu na použité argumenty, hrubo porušuje medzinárodné právo, Chartu OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN,“ píše sa v texte zverejnenom na platforme Telegram.



Takisto rezort diplomacie Číny dôrazne odsúdil údery USA na iránske jadrové zariadenia, ktoré podľa neho stupňujú napätie na Blízkom východe. Zároveň vyzval „všetky strany konfliktu, najmä Izrael, aby čo najskôr zastavili paľbu“.



Ministerstvo zahraničných vecí Turecka, ktoré hostí stretnutie šéfov diplomacií krajín Organizácie islamskej spolupráce, zase varovalo, že americké údery predstavujú riziko eskalácie konfliktu z Blízkom východu na globálnu úroveň, čo by mohlo mať „katastrofálne“ následky.