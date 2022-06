Rusko a Čína otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami

Moskva 10. júna (TASR) - Rusko a Čína v piatok oficiálne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Vedie ponad rieku Amur a spája ruský Blagoveščensk so severočínskym mestom Chej-che. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Výstavbu a kolaudáciu mosta dokončili už pred dvoma rokmi, jeho otvorenie sa však pre pandémiu koronavírusu odkladalo. Most má dĺžku jeden kilometer, dva jazdné pruhy a jeho výstavba podľa oficiálnych údajov stála približne 19 miliárd rubľov, čo je v prepočte zhruba 310 miliónov eur.



"Každý deň hovoríme o tom, ako Rusko obracia smerom na východ. Tak nech to nezostane len pri slovách," uviedol počas slávnostného aktu otvorenia mostu v Blagoveščensku ruský vicepremiér Jurij Trutnev, ktorý predniesol príhovor prostredníctvom videospojenia z Moskvy.



Zdôraznil pritom potrebu ďalšej výstavby dopravnej infraštruktúry - mostov aj železničných tratí - medzi Ruskom a Čínou, ktoré majú približne 4200 kilometrov dlhú spoločnú hranicu. Obchod medzi oboma krajinami však komplikujú chýbajúce dopravné spojenia.



Most v piatok otvorili len pre nákladnú dopravu vzhľadom na epidemiologické obmedzenia, ktoré stále platia na území Číny. Prejazd prvých kamiónov sprevádzal slávnostný ohňostroj. Po uvedení mosta do plnej prevádzky by po ňom mohlo prejsť okolo 630 kamiónov denne.



Moskva a Peking v uplynulých rokoch výrazne posilnili vzájomnú spoluprácu v politickej i ekonomickej rovine. Podľa agentúry AFP ich spája snaha o vyváženie údajnej svetovej dominancie Spojených štátov.