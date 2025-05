Rusko a Čína podľa Taiwanu prekrúcajú dejiny druhej svetovej vojny

Tchaj-pej 9. mája (TASR) - Taiwanská vláda v piatok kritizovala Rusko a Čínu za to, že podľa nej prekrúcajú dejiny druhej svetovej vojny tvrdením, že bola vyhraná pod vedením Komunistickej strany Číny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok rokoval v Kremli so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ktorému povedal, že pod „silným“ vedením Komunistickej strany Číny Číňania „hrdinsky bojovali a dosiahli veľké víťazstvo vo vojne odporu proti japonskej agresii, čím významne prispeli k víťazstvu v druhej svetovej vojne“.



Rada Taiwanu pre záležitosti pevniny v reakcii uviedla, že to bola vláda a ľud vtedajšej Čínskej republiky, kto bojoval a nakoniec zvíťazil. „Čínski komunisti využili príležitosť len na rozšírenie a konsolidáciu komunistických síl a nijako podstatne neprispeli k vojne odporu, nehovoriac o jej 'vedení',“ uvádza sa vo vyhlásení taiwanskej vlády.



Taiwan sa podľa Reuters snaží druhú svetovú vojnu prezentovať ako ponaučenie pre Čínu, prečo sa agresia končí neúspechom, a pripomenúť svetu, že to nebola komunistická vláda v Pekingu, kto vo vojne zvíťazil. V tom čase existoval štát Čínska republika, ktorá bola súčasťou aliancie vedenej Spojenými štátmi, Britániou a Ruskom. Jej sily viedli väčšinu bojov proti Japonsku, čím sa pozastavila občianska vojna s komunistami vedenými Mao Ce-tungom, ktorého armáda taktiež bojovala proti Japoncom.



Republikánska vláda vedená nacionalistickou stranou Kuomintang generála Čankajška sa po porážke v občianskej vojne na pevnine v roku 1949 stiahla na ostrov Taiwan, kde vtedy prijala názov Čínska republika. Pevninská Čína, kde vládnu komunisti, sa zase nazýva Čínska ľudová republika.