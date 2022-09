Moskva 19. septembra (TASR) - Rusko a Čína sa dohodli na prehĺbení obrannej spolupráce so zameraním na vykonávanie spoločných vojenských cvičení. V pondelok to oznámila Bezpečnostná rada Ruskej federácie (SBRF), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Obe strany (Čína a Rusko) sa dohodli na ďalšej vojenskej spolupráci so zameraním na spoločné cvičenia a hliadkovanie, ako aj na posilnenie kontaktov medzi generálnymi štábmi," uviedla vo vyhlásení Ruská bezpečnostná rada.



Správa o prehĺbení obrannej spolupráce medzi Moskvou a Pekingom prichádza v čase, keď je tajomník SBRF Nikolaj Patrušev na návšteve Číny.



Peking a Moskva v uplynulých rokoch prehĺbili spoluprácu vo viacerých oblastiach a vo februári deklarovali, že vzťahy Číny a Ruska sú "bez limitov", pripomína Reuters.