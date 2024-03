Rusko a Čína sa dohodli s húsíami na ochrane svojich lodí

Bangalúru 21. marca (TASR) — Čína a Rusko dosiahli dohodu s jemenskými povstalcami húsíami, že nebudú útočiť na ich komerčné lode v Červenom mori. Uviedla to spravodajská televízia al-Arabíja s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry Bloomberg.



Dohoda je podľa agentúry Bloomberg citujúcej nemenované informované zdroje výsledkom rokovaní čínskych a ruských diplomatov s Muhammadom Abdalom Salámom, hlavným vyjednávačom húsijských povstalcov podporovaných Iránom, ktoré sa konali v v Ománe. Výmenou za neútočenie majú tieto dve krajiny politicky podporovať húsíov v orgánoch, ako je Bezpečnostná rada OSN. Nie je jasné, ako sa má táto podpora prejaviť, no zrejme bude mať podobu blokovania uznesení namierených proti povstalcom.



Hovorcovia vlád Číny a Ruska ani predstavitelia húsíov na žiadosť agentúry Bloomberg o vyjadrenie nereagovali.



Húsijskí povstalci začali od vlaňajšieho novembra v Červenom mori útočiť prevažne dronmi na obchodné lode majúce väzby na Izrael. Tým chcú donútiť židovský štát, aby v Pásme Gazy ukončil vojenskú operáciu proti palestínskym militantom z hnutia Hamas, ktorých útok zo 7. októbra na Izrael si vyžiadal stovky mŕtvych a zranených. Mnohí analytici však pochybujú, že by húsíovia v prípade prímeria alebo trvalej mierovej dohody s útokmi skončili.



Útoky húsíov spôsobili, že niektoré lodné spoločnosti sa začali vyhýbať preprave nákladu cez Červené more a volia dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky.



V záujme ochrany lodí v Červenom mori spustili USA v decembri 2023 operáciu Strážca prosperity (Operation Prosperity Guardian). Vojenskú operáciu na ochranu lodí s názvom Operácia Aspides spustila aj Európska únia.