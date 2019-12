Rusko a Čína vypracovali v OSN návrh na zmiernenie sankcií voči KĽDR

New York 17. decembra (TASR) - Rusko a Čína navrhli v pondelok zmiernenie sankcií voči Severnej Kórei vlastniacej jadrové zbrane, pod podmienkou, že režim bude dodržiavať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o denuklearizácii Kórejského polostrova. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Návrh, ktorý prekvapil viaceré diplomatické misie, sa objavil v ten istý deň, ako hlavný zástupca Washingtonu v rokovaniach so Severnou Kóreou kritizoval "nepriateľské" vyhlásenia Pchjongjangu.



Na Severnú Kóreu (KĽDR) sú uvalené prísne sankcie Spojených štátov a OSN za jej jadrový program - chudobná krajina je však frustrovaná, lebo napriek tomu, že vyhlásila moratórium na testy jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických striel (ICBM), úľav sa nedočkala.



V ruskom a čínskom návrhu textu sa píše, že rada (BR OSN) "prispôsobí sankcie voči KĽDR tomu, ako bude Sever dodržiavať príslušné rezolúcie BR OSN".



Text tiež zdôrazňuje, že je potrebné "zaujať kladný postoj voči žiadostiam Severnej Kórey o výnimky z existujúcich sankcií OSN, a to z humanitárnych dôvodov".



Návrh, ktorý získala aj agentúra AFP, "víta pokračovanie dialógu medzi USA a Severnou Kóreou na všetkých úrovniach".



Výzva prišla v období, keď sú rokovania medzi KĽDR a USA do veľkej miery zastavené, pretože vo februári vo vietnamskom Hanoji stroskotal summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Sever vydáva čoraz ostrejšie vyhlásenia a dokonca sľubuje hrozivý "vianočný darček", ak Washington nepríde do konca roka s nejakými úľavami.



Navrhovaný text tiež vyzýva na "okamžité obnovenie šesťstranných rozhovorov", ktorých účastníkmi by mali byť Čína, obe Kórey, USA, Rusko a Japonsko. Tieto rokovania o odstránení jadrových zbraní trvali v rokoch 2003-2009.