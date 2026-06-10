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Rusko a Čína vyzvali na deeskaláciu vo vojne na Blízkom východe

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA uskutočnili útoky na islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka.

Autor TASR
Peking/Moskva 10. júna (TASR) - Čína a Rusko vyjadrili v stredu znepokojenie nad novou ozbrojenou konfrontáciou medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán vo vojne na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra APF, píše TASR.

„Sme mimoriadne znepokojení novým kolom americko-iránskeho ozbrojeného konfliktu, ktorý sa začal nevyprovokovanou americko-izraelskou agresiou voči Iránskej islamskej republike,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Moskva podľa nej apeluje na okamžité zastavenie vojenských útokov.

„Príslušné strany by mali zachovávať pokoj a uplatňovať zdržanlivosť, prestať zintenzívňovať konflikt a eskalovať situáciu, podniknúť konkrétne opatrenia na zmiernenie a upokojenie napätia,“ povedal novinárom hovorca rezortu čínskej diplomacie Lin Jian.

Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA uskutočnili útoky na islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najhoršiu eskaláciu, odkedy začalo v tejto vojne 8. apríla platiť prímerie.
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