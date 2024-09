Rusko a Čína začali v Ochotskom mori spoločné námorné manévre

Moskva 24. septembra (TASR) — Vojnové lode ruskej Tichomorskej flotily a čínskeho námorníctva vplávali cez La Pérousov prieliv do Ochotského mora, kde sa zúčastňujú na spoločných námorných cvičeniach. Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovali ruské médiá s odvolaním sa na tlačovú správu Tichomorskej flotily.



Počas tejto fázy lode okrem iného reagovali na útok bezpilotných člnov fiktívneho nepriateľa, vykonávali prieskum a pomocou palubných vrtuľníkov monitorovali situáciu na hladine.



Moskva v sobotu oznámila začiatok spoločných rusko-čínskych námorných manévrov s názvom Pej-pu/Spolupráca 2024, do ktorých sa zapoja ruské protilietadlové a protiponorkové plavidlá Admirál Pantelejev a Admirál Tribuc, ako aj korvety MPK-82 a MPK-107 a raketový krížnik Smerč (Smršť).



Čína sa do manévrov zapojí torpédoborcami Si-ning a Wu-si, fregatou Lin-i a integrovanou zásobovacou loďou Tchaj-chu.



Počas cvičenia budú lode vykonávať delostreleckú paľbu, precvičovať odrážanie leteckých útokov, ako aj spoločné použitie protiponorkových a protilietadlových zbraňových systémov, uviedla Tichomorská flotila.