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Rusko a Gruzínsko obnovili priamy dialóg na stretnutí v Minsku
Rusko a Gruzínsko nemajú diplomatické vzťahy od krátkej vojny v roku 2008.
Autor TASR
Minsk 19. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galužin a prvý námestník gruzínskeho ministra zahraničných vecí George Zurabašvili vo štvrtok rokovali v bieloruskom Minsku, čím obnovili priamy dialóg medzi oboma krajinami. Oznámil to ruský rezort diplomacie, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Rusko a Gruzínsko nemajú diplomatické vzťahy od krátkej vojny v roku 2008. Moskva tiež uznala nezávislosť separatistických regiónov Južné Osetsko a Abcházsko, ktoré Gruzínsko považuje za súčasť svojho územia. Zurabašvili bol minulý mesiac vymenovaný za osobitného vyslanca premiéra Irakliho Kobachidzeho pre vzťahy s Ruskom.
„Uskutočnila sa dôkladná výmena názorov na aktuálne otázky bilaterálnej spolupráce s dôrazom na obchodnú, ekonomickú, kultúrnu a humanitárnu spoluprácu,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. Galužin a Zurabašvili rokovali aj o regionálnej bezpečnosti, uvádza ruský rezort diplomacie s tým, že „bolo dosiahnutých množstvo praktických dohôd“.
Gruzínsko sa v minulosti považovalo za najdemokratickejší a najviac prozápadný nástupnícky štát bývalého Sovietskeho zväzu, uviedla agentúra Reuters. Podľa kritikov sa pod vedením vládnucej strany Gruzínsky sen začala opäť približovať k Rusku.
Rusko a Gruzínsko nemajú diplomatické vzťahy od krátkej vojny v roku 2008. Moskva tiež uznala nezávislosť separatistických regiónov Južné Osetsko a Abcházsko, ktoré Gruzínsko považuje za súčasť svojho územia. Zurabašvili bol minulý mesiac vymenovaný za osobitného vyslanca premiéra Irakliho Kobachidzeho pre vzťahy s Ruskom.
„Uskutočnila sa dôkladná výmena názorov na aktuálne otázky bilaterálnej spolupráce s dôrazom na obchodnú, ekonomickú, kultúrnu a humanitárnu spoluprácu,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. Galužin a Zurabašvili rokovali aj o regionálnej bezpečnosti, uvádza ruský rezort diplomacie s tým, že „bolo dosiahnutých množstvo praktických dohôd“.
Gruzínsko sa v minulosti považovalo za najdemokratickejší a najviac prozápadný nástupnícky štát bývalého Sovietskeho zväzu, uviedla agentúra Reuters. Podľa kritikov sa pod vedením vládnucej strany Gruzínsky sen začala opäť približovať k Rusku.