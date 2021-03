Rusko a India sa dohodli o výrobe 200 miliónov dávok vakcíny Sputnik V

Moskva 19. marca (TASR) - Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý sa podieľal na vývoji vakcíny Sputnik V, v piatok informoval, že uzavrel partnerstvo s indickou spoločnosťou Stelis Biopharma, ktorá vyrobí a dodá "minimálne 200 miliónov dávok" tejto vakcíny. Uvádza sa to v správe agentúry AFP.



Spoločnosť Stelis Biopharma by mala byť schopná začať dodávať vakcínu od druhej polovice roka.



RFPI dodal, že Stelis Biopharma, ktorá je účasťou nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti Strides, bude v spolupráci s ruským investičným fondom zabezpečovať dodávky "nad rámec pôvodnej dohody".



Výkonný riaditeľ RFPI Kirill Dmitrijev uviedol, že "významné objemy vakcín" produkované spoločnosťou Stelis "pomôžu rozšíriť prístup k (ruskej) očkovacej látke v globálnom meradle".



Použitie vakcíny Sputnik V na očkovanie obyvateľstva proti chorobe COVID-19 schválilo podľa piatkového vyhlásenia RFPI už 52 krajín sveta.



Vakcínu Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve. Stala sa prvou registrovanou vakcínou proti koronavírusu na svete. K jej registrácii došlo ešte pred rozsiahlejšími klinickými skúškami.



Podľa vedeckého časopisu The Lancet je účinnosť tejto vakcíny 91,6 percenta. V skupine dobrovoľníkov starších ako 65 rokov bola jej účinnosť 91,8 percenta.



AFP konštatovala, že niektoré západné krajiny pristupujú k posudzovaniu Sputniku V opatrne, najmä vzhľadom na obavy, že ho Kremeľ by ho mohol použiť ako nástroj na presadzovanie svojich záujmov.