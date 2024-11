Rusko a Irán podľa USA zintenzívnili dezinformačnú kampaň

Washington 5. novembra (TASR) - Americké spravodajské a bezpečnostné služby obvinili Rusko a Irán zo zintenzívnenia kybernetických útokov a dezinformačných kampaní, ktorých účelom je údajne rozdeliť Američanov hlasujúcich v prezidentských voľbách. Vyplýva to z pondelok zverejneného vyhlásenia, na ktoré sa odvolala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Aktéri napojení na Rusko "vytvárajú videá a falošné články s cieľom podkopať legitimitu volieb a vzbudiť vo voličoch strach z volebného procesu, pričom zároveň naznačujú, že Američania proti sebe používajú násilie motivované politickými preferenciami", píše sa vo vyhlásení Úradu riaditeľky národnej spravodajskej služby, Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Agentúry USA pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry.



Tieto snahy neidentifikovaných vplyvových skupín podľa nich predstavujú riziko podnecovania násilia, a to aj voči predstaviteľom zodpovedným za priebeh volieb.



Americké tajné služby už niekoľko mesiacov varujú pred úsilím podporovaným ruskou vládou o ovplyvnenie amerických prezidentských volieb, v ktorých sa stretli republikán Donald Trump a súčasná demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Prieskumy verejnej mienky naznačujú mimoriadne tesný súboj, čo podľa RFE/RL vyvoláva ďalšie napätie.



V najnovšom vyhlásení agentúr sa ako príklad dezinformačnej taktiky uvádza, že ruskí aktéri nedávno zverejnili a šírili nepravdivý článok, že americkí predstavitelia v nerozhodnutých štátoch plánujú vykonať volebný podvod, napríklad falšovaním hlasovacích lístkov a kybernetickými útokmi.



Podobným spôsobom sa podľa RFE/RL šírilo aj video, ktoré lživo zobrazovalo rozhovor s istou osobou, tvrdiac, že v štáte Arizona došlo k volebným podvodom, ktoré zahŕňali vytvorenie falošných hlasovacích lístkov zo zahraničia a zmenu zoznamov voličov v prospech Harrisovej. Arizonské úrady pravdivosť videa popreli.



Rusko je podľa USA "najaktívnejšou hrozbou", no významnú "významnú hrozbu zahraničného vplyvu" na voľby predstavuje aj Irán. Americké spravodajské agentúry tvrdia, že Irán podnikol "škodlivé kybernetické aktivity" so zámerom uškodiť kampani exprezidenta Trumpa.



Iránski aktéri sa tiež podľa nich môžu snažiť vytvárať falošný mediálny obsah s cieľom narušiť hlasovanie alebo podnietiť násilie, "ako to robili v minulých volebných cykloch".



Agentúry preto vyzývajú voličov, aby si informácie vyhľadávali od dôveryhodných a oficiálnych zdrojov, najmä od štátnych a miestnych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za organizovanie volieb.



Teherán aj Moskva úlohu v akýchkoľvek dezinformačných kampaniach popierajú.