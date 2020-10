Rusko a Irán získali údaje o amerických voličoch, chcú ovplyvniť voľby

Washington 22. októbra (TASR) - Rusko a Irán získali informácie týkajúce sa registrácie amerických voličov so zámerom ovplyvniť novembrové prezidentské voľby v USA. Oznámili to v stredu večer vysokopostavení predstavitelia amerických tajných služieb, ktorých citovala agentúra AP.



S uvedenými tvrdeniami vystúpili na tlačovej konferencii riaditeľ amerických tajných služieb (DNI) John Ratcliffe a riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Chris Wray.



Rusko a Irán sa podľa nich pokúšajú ovplyvňovať nálady americkej verejnosti pred prezidentskými a kongresovými voľbami, ktoré sa budú v USA konať 3. novembra.



Ratcliffe konkrétne obvinil Irán z toho, že stál za rozosielaním "falošných" emailov americkým občanom, ktorých cieľom bolo "zastrašiť voličov, podnietiť nepokoje a poškodiť" súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, píše agentúra AFP.



Irán tiež podľa Ratcliffa šíril video, ktoré naznačovalo možnosť vykonávania volebných podvodov. Aké konkrétne kroky v tejto spojitosti podniklo Rusko, pritom neuviedol.



Nevysvetlil ani to, ako sa Rusko a Irán k údajom z registrov voličov dostali.



Ich cieľom však bolo podľa Ratcliffa zneužiť tieto údaje, aby "registrovaným voličom posúvali falošné informácie s cieľom vyvolať zmätok, rozsievať chaos a podkopávať dôveru v americkú demokraciu".



Šéf amerických tajných služieb v tejto súvislosti ubezpečil Američanov, že takéto snahy o zasahovanie do volieb neuspejú. Americký volebný systém je - ako zdôraznil - bezpečný a "odolný".



"Tieto kroky sú len zúfalými pokusmi zo strany zúfalých protivníkov," vyhlásil Ratcliffe. "Sme pripravení na kroky tých, ktorí sú nepriateľmi demokracie".



Zároveň pohrozil, že akákoľvek zahraničná mocnosť, ktorá sa pokúsi ovlyvňovať voľby v USA, bude čeliť zodpovedajúcim dôsledkom.



Predstavitelia amerických tajných služieb usporiadali tlačovú konferenciu po tom, ako sa objavili správy o zastrašovaní voličov v minimálne štyroch štátoch vrátane Floridy a Pensylvánie, ktoré majú kľúčový význam pre výsledky prezidentských volieb v USA.



Demokratickí voliči v týchto štátoch dostali zastrašujúce emaily, v ktorých im údajní stúpenci krajnej pravice hrozili odplatou, ak nebudú vo voľbách hlasovať za Trumpa. Organizátori tejto akcie evidentne získali emailové adresy voličov z registračných zoznamov jednotlivých amerických štátov.