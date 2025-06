Rusko a KĽDR obnovili vlakové spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom

Pchjongjang/Moskva 26. júna (TASR) - Osobný vlak pravidelnej linky zo severokórejského Pchjongjangu vo štvrtok dorazil do Moskvy. Rusko a KĽDR po približne päťročnej prestávke v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 obnovili železničné spojenie medzi svojimi hlavnými mestami, píše TASR podľa správy juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap.



Vlak vyrazil z Pchjongjangu v utorok 17. júna a na moskovskú železničnú stanice Jaroslavskij dorazil o osem dní neskôr.



„Vo vagónoch zatiaľ nie sú žiadni cestujúci, prišli len vlakvedúci,“ citovala agentúra TASS predstaviteľa severokórejských železníc. „Sprievodcovia sú nadšení. Na tejto pozícii pracovali už predtým a sú radi, že môžu obnoviť prevádzku na rovnakej trase,“ vyhlásil. Dodal, že medzi Moskvou a Pchjongjangom budú jazdiť aj nové pokročilé vlaky s inovatívnym ekologickým záchodovým systémom.



Obnovenie priamej civilnej železničnej trasy podľa neho symbolizuje „silný vzťah medzi Ruskom a Severnou Kóreou“, ktorý označil za výsledok minuloročného summitu vodcu Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu.



KĽDR a Rusko v decembri minulého roku obnovili vlakové spojenie cez rieku Tuman medzi severokórejským mestom Razon a ruským Chasanom.



Železničné spojenie po Transsibírskej magistrále medzi Pchjongjangom a Moskvou meria viac ako 10.000 kilometrov, čo je najdlhšia priama železničná trať na svete. Vlaky budú premávať dvakrát mesačne - z Pchjongjangu budú odchádzať na 3. a 17. deň s príchodom do Moskvy na 11. a 25. deň. Lístky sa začnú predávať približne 60 dní pred odchodom, uvádza TASS. Z Moskvy budú vlaky premávať na 12. a 26. deň a do severokórejského hlavného mesta budú prichádzať 20. a 4. deň v mesiaci.