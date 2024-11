Rusko a KĽDR podpísali dohodu o spolupráci, chcú zvýšiť i počet letov

Soul 21. novembra (TASR) - Severná Kórea a Rusko vo štvrtok v Pchjongjangu podpísali protokol o rozšírení spolupráce v oblasti ekonomiky, vedy a technológií. K podpisu dokumentu došlo po rokovaní rusko-severokórejskej medzivládnej komisie. Podľa agentúry Reuters o tom informovali severokórejské štátne médiá, píše TASR.



Správa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA neobsahovala veľa podrobností, ale ruská agentúra TASS uviedla, že obe krajiny sa dohodli okrem iného aj na zvýšení počtu charterových letov.



Dohoda súčasne vyzýva i na organizovanie priamych letov nielen z východných regiónov Ruska hraničiacich s KĽDR, ale aj z jeho najväčších miest, uviedlo ruské ministerstvo prírodných zdrojov, ktoré citovala agentúra TASS. V súčasnosti je v prevádzke len letová trasa spájajúca ruský Vladivostok a Pchjongjang.



Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap vo štvrtok informovala, že vedúceho ruskej delegácie na medzivládnych rokovaniach Alexandra Kozlova v pondelok v Pchjongjangu privítal severokórejský vodca Kim Čong-un. Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa Kim stretol s ruským šéfom medzivládnej komisie.



V poslednom čase silnejúce väzby medzi Ruskom a KĽDR v oblasti obrany vyvolali v medzinárodnom spoločenstve veľké obavy, pričom Washington, Kyjev a Soul odsúdili KĽDR za to, že posiela ruskej armáde nielen vojenské vybavenie a zbraňové systémy používané vo vojne proti Ukrajine, ale i viac ako 10.000 severokórejských vojakov, ktorí sa v Kurskej oblasti na západe Ruska údajne už aj zapájajú do bojov proti ukrajinským jednotkám, dodal Jonhap.