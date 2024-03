Rusko a Mali sa dohodli na posilnení boja proti terorizmu

Bamako/Moskva 27. marca (TASR) - Rusko a Mali sa v telefonickom rozhovore v stredu dohodli na posilnení spolupráce v boji proti terorizmu. Dohoda nasledovala po útoku v koncertnej sále v Moskve, pri ktorom bolo zabitých najmenej 140 ľudí. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin sa rozprával so šéfom malijskej junty, plukovníkom Assimim Goitom, a s prezidentom Konga Denisom Sassouom Nguessom, uviedol Kremeľ v oznámení.



Putin a Goita sa "dohodli na posinení spolupráce v boji proti terorizmu", uviedol Kremeľ.



Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa viackrát prihlásila k zodpovednosti za útok v Moskve a zverejnila aj drastické video, ako ozbrojení muži strieľajú do davu ľudí.



Plukovník Goita na sociálnych sieťach oznámil rozhodnutie spolupracovať: "Dohodli sme sa, že budeme viac spolupracovať v boji proti terorizmu."



Francúzsko bolo donútené v roku 2022 stiahnuť z Mali svojich vojakov, ktorí bojovali proti džihádistickému násiliu, pretože vzťahy medzi oboma krajinami sa prudko zhoršili po vojenských prevratoch v rokoch 2020 a 2021. Režim v Mali sa následne priklonil k politickému a vojenskému partnerstvu s Ruskom.



Moskva plynulo získavala vplyv v Mali a v Afrike prostredníctvom žoldnierskej organizácie Vagnerova skupina. Tá od roku 2010 neoficiálne slúži ako predĺžená ruka Kremľa v Afrike bohatej na prírodné zdroje.



Putin a Goita diskutovali podľa Kremľa aj o posilňovaní "spolupráce v energetických, poľnohospodárskych a banských projektoch". Kremeľ spomenul, že Rusko dodá Mali "bezplatné" dodávky pšenice, hnojív a paliva.



Rusko si upevnilo aj pozíciu hlavného spojenca vojenských režimov v Burkine Faso a Nigeri, ktoré vystúpili zo širšieho západoafrického bloku a vstúpili do spoločného obranného paktu s Mali.