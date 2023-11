Rusko a Mjanmarsko začali spoločné námorné cvičenia

Nepjito 7. novembra (TASR) — Veliteľ ruského námorníctva admirál Nikolaj Jevmenov sa v pondelok stretol s vodcom mjanmarskej junty Min Aun Hlainom. Stalo sa tak na palube ruského torpédoborca Admiral Tribuc deň pred začiatkom spoločných rusko-mjanmarských námorných cvičení, ktoré potrvajú do štvrtka, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na anglickojazyčný spravodajský portál Global New Light of Myanmar.



Podľa mjanmarských štátnych médií ide o prvé kombinované cvičenia oboch krajín. Konajú sa v Andamanskom mori a za Rusko sa na nich zúčastňuje jeho Tichomorská flotila. Počas cvičení sa bude simulovať reakcia na hrozby zo vzduchu a z mora, uviedol portál.



Moskva je spojencom mjanmarskej junty, ktorej poskytuje zbrane a diplomatickú podporu. Junta podporuje Rusko v jeho invázii na Ukrajinu, ktorú označila za "oprávnenú".



Mjanmarsko a Rusko v septembri viedli manévre "proti terorizmu", ktoré sa konali na ruskom Ďalekom východe a zúčastnilo sa nich niekoľko štátov zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Od prevzatia moci vo februári 2021 mjanmarská junta doviezla z Ruska zbrane a vybavenie za 406 miliónov dolárov, uviedol v máji osobitný spravodajca OSN pre Mjanmarsko.



Min Aun Hlain odvtedy niekoľkokrát navštívil Rusko. Minulý rok sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom.