Rusko a USA sa dohodli na spoločných letoch na ISS až do roku 2025

Moskva 28. decembra (TASR) – Ruská a americká vesmírna agentúra sa dohodli na pokračovaní spolupráce pri dopravovaní posádok na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) najmenej do roku 2025. Vo štvrtok to vyhlásila ruská vládna agentúra Roskosmos. TASR správu prebrala z agentúry AFP.



"Dosiahli sme dohodu o predĺžení spoločných letov do konca roku 2025," uvádza Roskosmos v tlačovom vyhlásení. Dôvodom bolo rozhodnutie "udržiavať spoľahlivosť ISS ako celku," dodáva vyhlásenie.



Súčasťou dohody je "záruka prítomnosti najmenej jedného zástupcu Roskosmosu v ruskom segmente a najmenej jedného zástupcu NASA v americkom segmente (stanice)."



ISS tvorí niekoľko modulov a jej výstavba sa začala vypustením prvého ruského modulu Zarja 20. novembra 1998. Prvá stála posádka na nej začala pracovať 2. novembra 2000 a odvtedy sa približne každých šesť mesiacov posádky menia. Vznik ISS bol výsledkom úzkej spolupráce USA a Ruska po období studenej vojny. Spoločné lety do vesmíru sú v súčasnosti jednou z mála oblastí, kde obe krajiny po útoku Ruska na Ukrajinu neprerušili spoluprácu.



Partneri zapojení do programu ISS (USA, Rusko, EÚ, Kanada a Japonsko) sa zaviazali prevádzkovať stanicu iba do roku 2024, hoci zástupcovia USA už prejavili záujem pokračovať až do roku 2030.



Rusko v apríli vyhlásilo, že stanicu plánuje využívať až do roku 2028. Tým poprelo svoje staršie vyhlásenia, že program ISS po roku 2024 opustí.