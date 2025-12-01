Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko a Saudská Arábia podpísali dohodu o zavedení bezvízového režimu

Moskva/Rijád 1. decembra (TASR) - Rusko a Saudská Arábia v pondelok podpísali dohodu o bezvízovom režime pre turistov a podnikateľov s dĺžkou najviac 90 dní. Zástupcovia oboch strán dohodu podpísali na okraji saudsko-ruského investičného a biznisového fóra v Rijáde, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Pokiaľ ide o bezvízový režim, teraz, keď bola podpísaná dohoda, budú nasledovať právne postupy na výmenu nót a nadobudnutie platnosti dokumentu. Podľa môjho názoru to umožní bezvízové cestovanie do našich krajín na začiatku budúceho roka,“ uviedol v rozhovore ruský vicepremiér Alexander Novak.

Novak dodal, že Rusko a Saudská Arábia budú tiež spolupracovať na zvýšení počtu leteckých spoločností prevádzkujúcich priame lety medzi oboma krajinami.
