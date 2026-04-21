< sekcia Zahraničie
Rusko a Severná Kórea dokončili most, ktorý spája obidve krajiny
Autor TASR
Pchjongjang/Moskva 21. apríla (TASR) - Rusko a Severná Kórea usporiadali v utorok slávnostný ceremoniál pri príležitosti dokončenia prvého cestného mosta spájajúceho obe krajiny, ktorý by sa mal pre dopravu sprístupniť v lete tohto roka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi týmito dvoma krajinami, na ktoré sú uvalené medzinárodné sankcie, sa od ruskej invázie na Ukrajinu zintenzívnili a výrazne prehĺbili, pričom Moskva a Pchjongjang posilňujú svoje politické, hospodárske, vojenské a kultúrne väzby.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že otvorenie mosta, ktorý je približne jeden kilometer dlhý, sa „stane skutočne míľnikom v rusko-kórejských vzťahoch. Jeho význam ďaleko presahuje čisto inžiniersky projekt“. Podľa vyhlásenia ministerstva most pomôže „rozvíjať obchodné, ekonomické a humanitárne výmeny“ medzi ruským východom a Severnou Kóreou.
Rusko a Severná Kórea podpísali v roku 2024 obrannú zmluvu, ktorá zahŕňa aj vojenskú podporu v prípade útoku na ktorúkoľvek z nich. Pchjongjang vyslal tisíce vojakov, aby bojovali na strane Ruska počas invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už piaty rok.
V poslednom čase navštívilo Severnú Kóreu niekoľko vysokopostavených ruských politikov vrátane ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva, ktorý sa v krajine nachádza aj v súčasnosti.
Južná Kórea minulý týždeň varovala, že čínska a ruská podpora pomáha oživiť severokórejskú ekonomiku, ktorá už roky zápasí s rozsiahlymi medzinárodnými sankciami, takmer úplnou medzinárodnou izoláciou a trpí v dôsledku vysokých výdavkov na armádu.
