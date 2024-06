Rusko a Severná Kórea podpísali zmluvu o strategickom partnerstve

Pchjongjang 19. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un podpísali v stredu v Pchjongjangu zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra AP s tým, že sa tak stalo v snahe rozšíriť ekonomickú a vojenskú spoluprácu oboch krajín a upevniť jednotný front proti Washingtonu.



Táto nová zmluva nahrádza základné dokumenty medzi Ruskom a Severnou Kóreou, podpísané v rokoch 1961, 2000 a 2001.



Putin počas rokovaní s Kimom označil túto zmluvu za základný dokument, ktorý bude "dlhodobo tvoriť základ" vzťahov oboch krajín.



Slávnostné podpísanie zmluvy sa konalo po rokovaniach delegácií v rozšírenom formáte, ako aj po dvojhodinovom rozhovore, ktorý Putin s Kimom absolvovali medzi štyrmi očami. Podľa harmonogramu mal tento ich rozhovor trvať asi hodinu.



Ruské médiá uviedli, že Kim má v pláne usporiadať aj slávnostnú recepciu. Očakáva sa, že Putin v stredu večer odcestuje do Vietnamu.



Pred rozhovormi Kim privítal Putina okázalým ceremoniálom na hlavnom námestí Pchjongjangu, kde mu predstavil aj kľúčových členov severokórejského vedenia. Prítomná bola aj Kimova vplyvná sestra Kim Jo-džong.



V uliciach severkórejskej metropoly sa "zoradili" davy ľudí, ktorí zdravili kolónu áut prepravujúcih Putina so sprievodom, skandovali Putinovo meno, mávali kvetmi a severokórejskými a ruskými vlajkami, píše AP.



Putinova návšteva v KĽDR sa koná v čase rastúcich obáv z dohody o zbrojení, v ktorej rámci Severná Kórea poskytuje Rusku muníciu nutnú na pokračovanie vo vojne proti Ukrajine. Výmenou za to KĽDR dostáva z Ruska ekonomickú pomoc a technológie, čím sa zvyšuje hrozba, ktorú pre svet predstavuje Kimov program jadrových a raketových zbraní, objasnila vo svojej správe AP.



Pchjongjang aj Moskva rozhodne popierajú tieto obvinenia z dovozu severokórejských zbraní a munície, ktorý by bol porušením viacerých sankcií Bezpečnostnej rady OSN schválených aj za podpory Ruska.



AP pripomenula, že Rusko a Čína v poslednom čase poskytujú Kimovým pokračujúcim snahám o rozšírenie jadrového arzenálu politické krytie aj tým, že opakovane blokovali snahy USA o uvalenie nových sankcií OSN kvôli raketovým skúškam podnikaným Severnou Kóreou.



Podľa AP vojenský jadrový program KĽDR teraz zahŕňa vyvíjané medzikontinentálne balistické rakety, ktoré môžu potenciálne zasiahnuť americkú pevninu. Pchjongjang však môže potrebovať vonkajšiu technologickú pomoc, aby mohol ísť vo svojom zbrojnom programe ešte ďalej: už teraz existujú náznaky, že Rusko pomáha Severnej Kórei s technológiami súvisiacimi s vesmírnymi raketami a vojenskými špionážnymi družicami, ktoré Kim označil za kľúčové pre monitorovanie Južnej Kórey a jej zastrašenie.