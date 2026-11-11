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Rusko a Ukrajina budú pokračovať v rozhovoroch, vyhlásil Medinskij
Mierové rozhovory v trilaterálnom formáte sa naposledy uskutočnili začiatkom februára.
Autor TASR
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Abú Zabí 11. novembra (TASR) - Rusko bude pokračovať v mierových rokovaniach s Ukrajinou, vyhlásil v stredu šéf ruskej delegácie na rokovaniach v Abú Zabí Vladimir Medinskij. Obe strany sa tiež dohodli na veľkej výmene vojnových zajatcov, píše TASR na základe správ agentúr AFP, RIA Novosti a TASS.
Medinskij sa na tlačovej konferencii po dvojdenných rokovaniach v hlavnom meste Spojených arabských emirátov poďakoval americkej strane zastupovanej vyslancami prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Atmosféru na rozhovoroch opísal ako priateľskú.
Delegácie sa na rokovaniach dotkli aj humanitárnych otázok. „Dospeli sme k zásadnej dohode o ďalšej rozsiahlej výmene väzňov. Podrobnosti budú čoskoro oznámené,“ vyhlásil Medinskij.
Rozhovory sa podľa ruského vyjednávača sústredili najmä na európsku bezpečnostnú architektúru, ktorá aj v kontexte vojny na Ukrajine po Jaltskej a Postupimskej konferencii zlyhala.
„Práve preto bola táto téma ústredným bodom rokovaní. Za účasti americkej strany sme si vymenili stanoviská - v niektorých oblastiach sme našli spoločnú reč, v iných nie. A v tejto diskusii budeme celkom iste pokračovať,“ uviedol.
„Svet potrebuje nový, moderný a vylepšený bezpečnostný systém, ktorý by bol spravodlivý a nebol by na úkor žiadnej krajiny. Budeme na tom pracovať,“ citovala Medinského ruská tlačová agentúra TASS.
Kushner po rokovaniach oznámil, že spoločne s Witkoffom vo štvrtok odcestujú do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a témou má byť aj zahrnutie Európanov do mierových rokovaní. Následne obaja vyslanci pôjdu do Dublinu, kde o rokovaniach budú informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Mierové rozhovory v trilaterálnom formáte sa naposledy uskutočnili začiatkom februára. Delegácie v utorok rokovali štyri a pol hodiny, v stredu to bolo menej ako dve hodiny.
Medinskij sa na tlačovej konferencii po dvojdenných rokovaniach v hlavnom meste Spojených arabských emirátov poďakoval americkej strane zastupovanej vyslancami prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Atmosféru na rozhovoroch opísal ako priateľskú.
Delegácie sa na rokovaniach dotkli aj humanitárnych otázok. „Dospeli sme k zásadnej dohode o ďalšej rozsiahlej výmene väzňov. Podrobnosti budú čoskoro oznámené,“ vyhlásil Medinskij.
Rozhovory sa podľa ruského vyjednávača sústredili najmä na európsku bezpečnostnú architektúru, ktorá aj v kontexte vojny na Ukrajine po Jaltskej a Postupimskej konferencii zlyhala.
„Práve preto bola táto téma ústredným bodom rokovaní. Za účasti americkej strany sme si vymenili stanoviská - v niektorých oblastiach sme našli spoločnú reč, v iných nie. A v tejto diskusii budeme celkom iste pokračovať,“ uviedol.
„Svet potrebuje nový, moderný a vylepšený bezpečnostný systém, ktorý by bol spravodlivý a nebol by na úkor žiadnej krajiny. Budeme na tom pracovať,“ citovala Medinského ruská tlačová agentúra TASS.
Kushner po rokovaniach oznámil, že spoločne s Witkoffom vo štvrtok odcestujú do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a témou má byť aj zahrnutie Európanov do mierových rokovaní. Následne obaja vyslanci pôjdu do Dublinu, kde o rokovaniach budú informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Mierové rozhovory v trilaterálnom formáte sa naposledy uskutočnili začiatkom februára. Delegácie v utorok rokovali štyri a pol hodiny, v stredu to bolo menej ako dve hodiny.