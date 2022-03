Rusko a Ukrajina budú v pondelok pokračovať v rozhovoroch

Kyjev 13. marca (TASR) – Zástupcovia Ukrajiny a Ruska budú viesť v pondelok rozhovory prostredníctvom videokonferencie. Oznámil to v nedeľu večer poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR o tom informuje na základe správy agentúra AFP.



Podoľak, ktorý je členom vyjednávacieho tímu Kyjeva, vo vyjadrení na Twitteri potvrdil predošlé vyhlásenie hovorcu ruského prezidenta Dmitrija Peskova o tom, že rokovania oboch strán by mali pokračovať v pondelok.



Potvrdenie ďalšieho kola rozhovorov prišlo po tom, ako Rusko a Ukrajina vyzdvihli pokrok na predošlých kolách rokovaní zameraných na ukončenie viac než dva týždne trvajúcich bojov.



"Rokovania prebiehajú nonstop vo formáte videokonferencií," napísal Podoľak. "V pondelok 14. marca sa uskutoční rokovanie, na ktorom sa zhrnú predbežné výsledky," spresnil.



Člen ruského vyjednávacieho tímu Leonid Sluckij v nedeľu podľa AFP uviedol, že po niekoľkých kolách rozhovorov s ukrajinským tímom v Bielorusku sa dosiahol "významný pokrok".



"Ak porovnáme pozície oboch delegácií na začiatku rozhovorov a teraz, vidíme významný pokrok," povedal pre stanicu RT. "Očakávam, že tento pokrok by sa mohol v priebehu najbližších dní rozvinúť do jednotného postoja oboch delegácií v dokumentoch, ktoré sa majú podpísať."



Podoľak predtým na Twitteri napísal, že Rusko prestalo vydávať "ultimáta" a namiesto toho "pozorne počúva naše stanoviská".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu konštatoval, že Rusko v rozhovoroch prijalo "zásadne odlišný prístup". Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň vyhlásil, že v dialógu došlo k "niekoľkým pozitívnym posunom" a že rokovania prebiehajú takmer denne.



AFP poznamenala, že vyjednávači z Moskvy a Kyjeva viedli niekoľko kôl rozhovorov, odkedy Putin spustil vojenskú inváziu na Ukrajinu. Turecko tento týždeň hostilo aj prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny.