Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
< sekcia Zahraničie

Rusko a Ukrajina na seba v noci opäť útočili desiatkami dronov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ruské jednotky vyslali na Ukrajinu dovedna 83 dronov, z toho sa protivzdušnej obrane podarilo zostreliť alebo zneškodniť 55 z nich.

Autor TASR
Krasnodar 15. februára (TASR) - Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci na nedeľu útočila dronmi na čiernomorské pobrežie Ruska, v dôsledku čoho vypukol požiar nádrže na skladovanie ropy. Gubernátor Krasnodarského kraja Venjamin Kondratiev na Telegrame uviedol, že išlo o „masívny útok“, ktorý trval celú noc, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

V prístave na prepravu surovín na Tamanskom polostrove bola zasiahnutá nádrž s ropnými produktmi. Terminál sa už niekoľkokrát stal terčom ukrajinských útokov. Kondratiev spomenul aj menšie škody neďaleko miest Anapa a Soči. Zranenia údajne utrpeli dvaja ľudia.

Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení v nedeľu uviedlo, že nad rôznymi oblasťami na juhu Ruska bolo zostrelených dovedna 68 ukrajinských dronov.

Aj Rusko útočilo dronmi opäť na územie Ukrajiny, píše DPA. Traja ľudia utrpeli zranenia v meste Záporožie, uviedli tamojšie úrady.

Ruské jednotky vyslali na Ukrajinu dovedna 83 dronov, z toho sa protivzdušnej obrane podarilo zostreliť alebo zneškodniť 55 z nich.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom