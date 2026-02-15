< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina na seba v noci opäť útočili desiatkami dronov
Ruské jednotky vyslali na Ukrajinu dovedna 83 dronov, z toho sa protivzdušnej obrane podarilo zostreliť alebo zneškodniť 55 z nich.
Autor TASR
Krasnodar 15. februára (TASR) - Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci na nedeľu útočila dronmi na čiernomorské pobrežie Ruska, v dôsledku čoho vypukol požiar nádrže na skladovanie ropy. Gubernátor Krasnodarského kraja Venjamin Kondratiev na Telegrame uviedol, že išlo o „masívny útok“, ktorý trval celú noc, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V prístave na prepravu surovín na Tamanskom polostrove bola zasiahnutá nádrž s ropnými produktmi. Terminál sa už niekoľkokrát stal terčom ukrajinských útokov. Kondratiev spomenul aj menšie škody neďaleko miest Anapa a Soči. Zranenia údajne utrpeli dvaja ľudia.
Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení v nedeľu uviedlo, že nad rôznymi oblasťami na juhu Ruska bolo zostrelených dovedna 68 ukrajinských dronov.
Aj Rusko útočilo dronmi opäť na územie Ukrajiny, píše DPA. Traja ľudia utrpeli zranenia v meste Záporožie, uviedli tamojšie úrady.
