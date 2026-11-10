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Rusko a Ukrajina obnovia rokovania, Európa chce byť pri nich
Diskusie sa majú zamerať aj na bezpečnostné záruky, ktoré by zohľadňovali požiadavky oboch strán.
Autor TASR,aktualizované
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Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Predstavitelia Ruska a Ukrajiny sa v utorok v Abú Zabí stretnú na dvojdňových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi. Pôjde o prvé priame rozhovory v tomto formáte od februára, ktorých cieľom je ukončiť viac než štyri a pol roka trvajúcu vojnu. Agentúra AP však upozorňuje, že boje medzi oboma krajinami pokračujú a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by niektorá zo strán bola pripravená ustúpiť zo svojich požiadaviek. Informuje o tom TASR.
Trojstranné rokovania sa podľa zdroja ruskej agentúry TASS začnú o 8.50 h SEČ.
Diskusie sa majú zamerať aj na bezpečnostné záruky, ktoré by zohľadňovali požiadavky oboch strán. Kým Rusko považuje NATO za bezpečnostnú hrozbu, Ukrajina chce získať záruky, ktoré by ju ochránili pred prípadnou ďalšou ruskou inváziou.
Americký prezident Donald Trump po minulotýždňovom stretnutí s vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že mierovú dohodu by bojujúce strany mohli uzavrieť už čoskoro. Podobné vyjadrenia mal v minulosti už niekoľkokrát, k ukončeniu vojny však doteraz nedošlo.
Ruský prezident Vladimir Putin naďalej trvá na požiadavke, aby Ukrajina pred uzavretím mierovej dohody odovzdala celé svoje územie východného regiónu Donbas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to rázne odmieta. Postup ruských síl na fronte sa pritom tento rok podľa agentúry Reuters v podstate zastavil.
Zelenskyj v pondelok uviedol, že pozícia Kyjeva pri rokovaniach sa vďaka nedávnym úspechom na bojisku posilňuje. Ukrajinské sily podľa neho získali späť časť územia v Doneckej oblasti. Zároveň tvrdil, že Rusko zaznamenáva rekordné straty, čo Moskva odmieta.
Na rokovania do Spojených arabských emirátov vyšlú svojich predstaviteľov aj niektoré európske krajiny a inštitúcie EÚ. Portál Politico napísal, že prísť by mali vedúci kabinetu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Björn Seibert a hlavná poradkyňa pre zahraničnú politiku predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Bourová. Zúčastniť by sa mali aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie.
Rusko však odmieta priamu účasť Európanov na rokovaniach. Biely dom však chce podľa predstaviteľa americkej administratívy využiť stretnutie aj na presvedčenie Moskvy, aby súhlasila s rozšírením formátu o európskych predstaviteľov. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa majú ešte pred ich začiatkom stretnúť so zástupcami Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska, NATO a EÚ, uviedla AP. Diskutovať budú o bezpečnostných zárukách a dlhodobej bezpečnostnej architektúre medzi Ruskom a Európou.
Ukrajinská delegácia sa s európskymi partnermi stretne osobitne a informuje ich o priebehu rokovaní. „Robíme všetko pre to, aby sa Európa stala účastníkom diplomatického procesu,“ uviedol v pondelok vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov.
Ak rokovania prinesú pokrok, Witkoff a Kushner by podľa amerického predstaviteľa mohli následne navštíviť Moskvu a Kyjev a stretnúť sa s Putinom a Zelenským.
Trojstranné rokovania sa podľa zdroja ruskej agentúry TASS začnú o 8.50 h SEČ.
Diskusie sa majú zamerať aj na bezpečnostné záruky, ktoré by zohľadňovali požiadavky oboch strán. Kým Rusko považuje NATO za bezpečnostnú hrozbu, Ukrajina chce získať záruky, ktoré by ju ochránili pred prípadnou ďalšou ruskou inváziou.
Americký prezident Donald Trump po minulotýždňovom stretnutí s vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že mierovú dohodu by bojujúce strany mohli uzavrieť už čoskoro. Podobné vyjadrenia mal v minulosti už niekoľkokrát, k ukončeniu vojny však doteraz nedošlo.
Ruský prezident Vladimir Putin naďalej trvá na požiadavke, aby Ukrajina pred uzavretím mierovej dohody odovzdala celé svoje územie východného regiónu Donbas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to rázne odmieta. Postup ruských síl na fronte sa pritom tento rok podľa agentúry Reuters v podstate zastavil.
Zelenskyj v pondelok uviedol, že pozícia Kyjeva pri rokovaniach sa vďaka nedávnym úspechom na bojisku posilňuje. Ukrajinské sily podľa neho získali späť časť územia v Doneckej oblasti. Zároveň tvrdil, že Rusko zaznamenáva rekordné straty, čo Moskva odmieta.
Na rokovania do Spojených arabských emirátov vyšlú svojich predstaviteľov aj niektoré európske krajiny a inštitúcie EÚ. Portál Politico napísal, že prísť by mali vedúci kabinetu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Björn Seibert a hlavná poradkyňa pre zahraničnú politiku predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Bourová. Zúčastniť by sa mali aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie.
Rusko však odmieta priamu účasť Európanov na rokovaniach. Biely dom však chce podľa predstaviteľa americkej administratívy využiť stretnutie aj na presvedčenie Moskvy, aby súhlasila s rozšírením formátu o európskych predstaviteľov. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa majú ešte pred ich začiatkom stretnúť so zástupcami Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska, NATO a EÚ, uviedla AP. Diskutovať budú o bezpečnostných zárukách a dlhodobej bezpečnostnej architektúre medzi Ruskom a Európou.
Ukrajinská delegácia sa s európskymi partnermi stretne osobitne a informuje ich o priebehu rokovaní. „Robíme všetko pre to, aby sa Európa stala účastníkom diplomatického procesu,“ uviedol v pondelok vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov.
Ak rokovania prinesú pokrok, Witkoff a Kushner by podľa amerického predstaviteľa mohli následne navštíviť Moskvu a Kyjev a stretnúť sa s Putinom a Zelenským.