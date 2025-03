Rusko a Ukrajina si podľa médií už neútočia na energetické objekty

Kyjev 27. marca (TASR) - Ukrajina a Rusko si od utorka - dňa, keď Biely dom oznámil dohody dosiahnuté na rokovaniach s oboma stranami v Saudskej Arábii - navzájom neútočili na svoje energetické zariadenia. Pre agentúru AFP to vo štvrtok uviedol nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, píše TASR.



AFP pripomenula, že Washington v utorok oznámil, že Kyjev aj Moskva na separátnych rokovaniach súhlasili s „vypracovaním opatrení“ vedúcich k zastaveniu úderov na energetickú infraštruktúru na Ukrajine a v Rusku.



Spojené štáty tiež uviedli, že obe strany sa dohodli na zastavení útokov v oblasti Čierneho mora, aj keď Moskva svoj súhlas podmienila zmiernením západných sankcií, ktoré majú vplyv na vývoz poľnohospodárskych produktov z Ruska.



„V súvislosti s (Čiernym) morom zatiaľ nie je nič jasné,“ povedal vo štvrtok ukrajinský zdroj.



Zdôraznil však, že „od 25. marca sme nezaznamenali žiadne priame ruské zásahy v energetickom sektore, takže (ani my) sme na ne neútočili“.



Zdroj uviedol, že ruská armáda pri svojich útokoch zasiahla energetické zariadenia na Ukrajine aj po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s americkým lídrom Donaldom Trumpom 19. marca pôvodne súhlasil so zastavením takýchto úderov na 30 dní.



„Od 18. do 25. marca došlo k ôsmim zásahom - dve bomby, šesť dronov“, ktoré zasiahli ukrajinské energetické objekty, spresnil zdroj citovaný AFP.



AFP pripomenula, že Rusko tiež predtým obvinilo Ukrajinu, že v pondelok a utorok bezpilotnými lietadlami zasiahla energetické zariadenia v Kurskej a Brianskej oblasti.