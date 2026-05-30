Rusko a Ukrajina oznámili následky nočných útokov dronov a rakiet
Autor TASR
Belgorod/Armavir 30. mája (TASR) - Ruské úrady po ukrajinských útokoch dronov hlásia obete na životoch a materiálne škody. Ukrajinské Sily bezpilotných systémov (SBS) v noci na sobotu zničili na ruskom vojenskom letisku v Taganrogu dve lietadlá Tu-142 a raketový systém Iskander. Informovala o tom agentúra DPA a veliteľ SBS Robert Brovdi, ktorý vystupuje pod volacím znakom Maďar, píše TASR.
V ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti podľa regionálneho krízového štábu zahynuli traja muži v obci Oktjabrski. V Armavire v Krasnodarskej oblasti vypukol požiar v ropnom sklade, ktorý bol už v minulosti terčom ukrajinských dronov. V prístave Taganrog v Rostovskej oblasti podľa gubernátora Jurija Sľussara vypukol požiar tankera, palivovej nádrže a administratívnej budovy.
Podľa Maďara na tamojšom letisku SBS zničili dve diaľkové protiponorkové letadlá TU-142. Ruské letectvo má asi 30 strojov Tu-142, ktoré sa už nevyrábajú a podľa odhadov expertov sa cena pohybuje od 60 do 80 miliónov dolárov za kus. Zničený Iskander je určený pre odpaľovanie rakiet triedy zem–zem.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci bolo nad ruským územím a anektovaným polostrovom Krym zostrelených 127 ukrajinských dronov. Tieto informácie nie je možné nezávisle overiť a ministerstvo tradične neuvádza informácie o škodách.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že z Ruska v noci útočila jedna raketa, šesť riadených striel a 290 dronov. Odraziť sa podarilo 284 a došlo k deviatim zásahom na siedmich miestach. Na desiatich miestach dopadli trosky.
Podľa guvernéra Záporožskej oblasti Ivana Fedorova bol pri ruskom útoku zabitý jeden človek a ďalší dvaja zranení. Úrady hlásili troch zranených po ruskom útoku v Chersone.
Rusko už viac ako štyri roky vedie proti Ukrajine ničivú útočnú vojnu. Ukrajina sa v rámci obranného boja zameriava na protiútoky v ruskom vnútrozemí a systematicky útočí na ropný priemysel, ktorý je pre Moskvu dôležitý pri financovaní vojny. Podľa DPA tam je počet obetí a rozsah škôd neporovnateľne nižší, ako sú ničivé dôsledky vojny na Ukrajine rozpútanej Kremľom.
