Rusko a Ukrajina pokračovali v nočných útokoch, zahynuli tri osoby
Autor TASR
Kyjev 23. apríla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších osem utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajine, oznámil vo štvrtok šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Rusko hlási po ukrajinských úderoch v Samarskej oblasti jedného mŕtveho, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Hanža na platforme Telegram uviedol, že po nočných útokoch je jedna osoba nezvestná. Medzi zranenými sú aj dve deti vo veku deväť a 14 rokov. Záchranné zložky ich previezli do nemocnice. Útoky v Dnipre podľa neho zasiahli bytový dom, obchod a vozidlo.
Rusko podľa príspevku ukrajinských vzdušných síl na Telegrame v noci zaútočilo 155 dronmi, pričom sa im podarilo zneškodniť 139 z nich. Zaznamenali 11 zásahov na deviatich miestach a z ďalších strojov dopadli úlomky na zem.
Gubernátor Samarskej oblasti na juhozápade Ruska Viačeslav Fedoriščev na Telegrame informoval o jednej obeti. Po ukrajinskom útoku dopadli trosky na strechu bytového domu v Samare a na ulicu, pričom zranená je jedna osoba.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho sily v noci na štvrtok zachytili 154 ukrajinských dronov.
Rusko od začiatku viac ako štyri roky trvajúcej vojny takmer každú noc útočí na Ukrajinu stovkami dronov a raketami, pričom Ukrajina v reakcii podniká pravidelné útoky na ruské územie.
Mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktorých sprostredkovateľmi sú Spojené štáty, sú pozastavené od začiatku vojny na Blízkom východe. O ich obnovenie sa podľa stredajšieho vyjadrenia prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pokúša Turecko.
