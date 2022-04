Rusko a Ukrajina pokračujú v mierových rokovaniach

Moskva/Kyjev 1. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina v piatok prostredníctvom videokonferencie obnovili mierové rokovania. Uviedol to vedúci ruskej vyjednávacej delegácie Vladimir Medinskij, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP. Začiatok ďalšieho kola rokovaní potvrdila aj ukrajinská strana.



"Pokračujeme v rozhovoroch formou videokonferencie," uviedol Medinskij prostredníctvom aplikácie Telegram. "Naše pozície týkajúce sa Krymského polostrova a Donbasu sa nezmenili," dodal.



Začatie vzájomných rokovaní potvrdila aj ukrajinská prezidentská kancelária citujúc hlavného vyjednávača Mychajla Podoľaka.



Kremeľ v piatok vyhlásil, že údajný útok na sklad paliva v západoruskom meste Belgorod, z ktorého Moskva obvinila ukrajinské sily, by predstavoval prekážku pre pokračovanie rusko-ukrajinských mierových rokovaní.



Miestne úrady uviedli, že v Belgorode útočili ukrajinské vrtuľníky, čo však bezprostredne nebolo možné potvrdiť z nezávislých zdrojov. V prípade potvrdenia by išlo o prvý ukrajinský letecký útok na území Ruska. Ukrajinská strana zatiaľ zodpovednosť za piatkový požiar skladu paliva Belgorode neprevzala.



Delegácie oboch krajín sa naposledy osobne stretli v utorok v tureckom Istanbule. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok uviedol, že Moskva pripravuje odpoveď na utorkové návrhy Kyjeva, akým je napríklad neutralita Ukrajiny podmienená získaním bezpečnostných záruk.