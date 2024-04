Moskva/Kyjev 24. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene 48 detí vysídlených v dôsledku ruskej invázie. V stredu to v katarskej Dauhe oznámila ruská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, informuje agentúra AFP.



Moskva a Kyjev podľa nej viedli v Dauhe prvé priame rokovania o výmene detí, ktoré sprostredkoval Katar. Výsledkom rokovaní je, že "29 detí pôjde na Ukrajinu a 19 do Ruska," spresnila ruská ombudsmanka. Neuviedla však žiadne podrobnosti o tom, prečo boli deti v rukách Rusov alebo odkiaľ pochádzajú, píše AFP.



Rusko je dlhodobo obviňované z násilného odvlečenia ukrajinských detí na ruské územie počas invázie na Ukrajinu. Na Ľvovovú-Belovovú aj ruského prezidenta Vladimira Putina je za nútené deportácie vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu.



Ukrajina tvrdí, že do Ruska bolo od februára 2022 nelegálne odvedených viac ako 19.000 detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity, píše AFP. Z tohto počtu prinavrátili už približne 400.



Rusko toto obvinenie odmieta a tvrdí, že deti iba odviezlo preč z oblasti bojov pre ich vlastnú bezpečnosť. Ľvovová-Belovová vlani v júli vyhlásila, že do Ruska bolo z humanitárnych dôvodov privezených 700.000 ukrajinských detí.



Osud týchto detí je veľmi citlivou záležitosťou na Ukrajine. Rodičia niektorých z nich zahynuli, zatiaľ čo ostatné deti boli od rodiny oddelené v dôsledku približujúcej sa frontovej línie, píše AFP. Niektoré žili v ukrajinských sirotincoch v oblastiach, ktoré okupovalo Rusko.



Tínedžeri, ktorí sa vrátili na Ukrajinu, tvrdia, že boli podrobovaní ruskej vlasteneckej výchove a boli nútení chváliť ruskú armádu.