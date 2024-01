Rusko a Ukrajina sa na pôde BR OSN obviňovali zo zrútenia lietadla

New York 26. januára (TASR) - Rusko a Ukrajina sa vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN navzájom obviňovali zo zrútenia ruského transportného lietadla Il-76, ktoré podľa Moskvy prevážalo ukrajinských vojnových zajatcov určených na výmenu. Zahynuli všetky osoby na palube. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



"Všetky informácie, ktoré dnes máme k dispozícii, potvrdzujú, že ide o vopred naplánovaný a premyslený trestný čin," povedal zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij. Vedúci predstavitelia Ukrajiny podľa jeho slov poznali trasu aj spôsob prevozu vojakov na miesto výmeny. Poľanskij obvinil Kyjev, že obetoval vlastných vojakov za geopolitické záujmy Západu.



Námestníčka ukrajinského veľvyslanca pri OSN Chrystyna Hajovyšynová obvinenia odmietla a uviedla, že Ukrajina o počte zajatcov ani spôsobe ich prepravy nebola informovaná. "Samo o sebe to môže byť zámerným konaním Ruska s cieľom ohroziť životy a bezpečnosť väzňov," dodala.



BR OSN vo štvrtok mimoriadne zasadla na žiadosť Ruska v spojitosti so stredajším pádom lietadla. Stroj sa zrútil v ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Moskva tvrdí, že lietadlo zostrelila ukrajinská armáda a že na palube sa okrem členov posádky nachádzalo aj 65 ukrajinských vojakov, ktorí leteli na výmenu vojnových zajatcov.



Ukrajina zodpovednosť za zostrelenie lietadla priamo nepoprela, vládny predstavitelia v Kyjeve však spochybňujú dôležité časti ruských tvrdení, ako napríklad správy o zabití ukrajinských vojakov. Kyjev vo štvrtok uviedol, že stále neexistujú žiadne dôkazy na podporu týchto vyjadrení.



Ukrajinská rozviedka v stredu uviedla, že nemá spoľahlivé informácie o tom, kto sa na palube nachádzal. Kyjev však potvrdil, že v stredu sa mala uskutočniť výmena väzňov.



Ukrajinu podľa rozviedky Rusko vopred neinformovalo o potrebe zaistiť bezpečnosť vzdušného priestoru v oblasti mesta Belgorod vo vopred stanovenom čase tak, ako to pri doterajších výmenách väzňov už niekoľkokrát urobilo.