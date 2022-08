Rusko a Ukrajina sa obviňovali z útokov na elektráreň

New York 24. augusta (TASR) - Rusko a Ukrajina sa na utorňajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vzájomne obviňovali z útokov na Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny. Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová v úvode zasadnutia povedala, že pre bezpečnosť oblasti je potrebné, aby sa obe strany dohodli na demilitarizácii elektrárne a jej okolia, informuje agentúra AFP.



Utorňajšie zasadnutie BR OSN sa konalo na žiadosť Ruska, ktoré chcelo prediskutovať nebezpečenstvo a obavy z úniku rádioaktívneho žiarenia, aké podľa neho pre túto elektráreň predstavuje ostreľovanie zo strany Kyjeva.



Túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe obsadili ruské jednotky v marci a viackrát sa stala terčom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva. Hoci sa nachádza na území kontrolovanom Ruskom, stále v nej pracujú ukrajinskí zamestnanci. Kyjev odmieta, že by elektráreň ostreľoval a Moskvu naopak viní z plánovania "provokácií", aby mohla následne ospravedlniť ďalšiu agresiu. Moskva zároveň popiera tvrdenia, že má v elektrárni uskladnené zbrane a ďalšie vojenské vybavenie.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok na pôde BR OSN opäť obvinil ukrajinské sily z ostreľovania elektrárne a uviedol, že sa tak zvyšuje riziko jadrovej katastrofy. Od vtedy, ako o tejto veci takmer pred dvoma týždňami naposledy diskutovala BR OSN sa podľa jeho slov "situácia týkajúca sa jadrovej bezpečnosti ešte viac zhoršila".



"Ukrajinské ozbrojené sily naďalej v podstate každý deň v ostreľujú oblasť jadrovej elektrárne a mesto Enerhodar, čo vytvára reálne riziko radiačnej nehody," uviedol.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia naopak povedal, že za zmienené riziko je zodpovedné Rusko, ktoré podľa jeho slov musí z elektrárne stiahnuť svoje sily a vpustiť do nej inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE).



"Celý svet si želá počuť jedinú vec... a to vyhlásenie, že Rusko demilitarizuje Záporožskú jadrovú elektráreň, stiahne (z nej) svojich vojakov a odovzdá ju ukrajinskej vláde," povedal.



Kyslycia tiež uviedol, že Kyjev podporuje návrh, aby MAAE vyslala do elektrárne svojich inšpektorov, pričom dúfa, že by tam mohla založiť aj stálu misiu, ktorá by situáciu v elektrárni nepretržito monitorovala.



Námestníčka generálneho tajomníka OSN DiCarlová obe strany vyzvala, aby sa dohodli na demilitarizácii elektrárne.



"Zariadenie sa nesmie používať ako súčasť žiadnej vojenskej operácie, a mala by sa dosiahnuť dohoda o bezpečnom demilitarizačnom okruhu, aby sa tak zaistila bezpečnosť tejto oblasti," povedala. "Opätovne vyzývame (obe) strany, aby poskytli misii MAAE okamžitý, bezpečný a neobmedzený prístup na toto miesto," dodala.