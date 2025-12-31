< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina sa obviňujú z nočných útokov v oblasti Čierneho mora
Autor TASR
Moskva 31. decembra (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na stredu poškodil infraštruktúru prístavu a plynovod v ruskom meste Tuapse, uviedla tamojšia regionálna správa. Podľa Kyjeva Moskva zase uskutočnila útoky v ukrajinskej Odeskej oblasti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Ruský kanál SHOT na platforme Telegram uviedol, že v utorok neskoro večer bolo nad Tuapse počuť sériu výbuchov a že obyvatelia jednej štvrte hlásili požiar.
Niekoľko ukrajinských médií na tej istej platforme zverejnilo fotografie, ktoré v diaľke v noci ukazujú veľký požiar. Kyjev sa však podľa Reuters k útoku bezprostredne nevyjadril a agentúre sa nepodarilo nezávisle potvrdiť pravdivosť správ ani rozsah škôd.
Mesto Tuapse je kľúčové pre vývoz ruskej ropy a podľa Reuters bolo počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine opakovane zasiahnuté dronovými útokmi Kyjeva.
Ruská agentúra TASS medzičasom informovala, že nočný incident si vyžiadal dve zranené osoby. Útok údajne poškodil aj päť domov, kotvisko a zariadenie na spracovanie ropy v meste.
Ukrajina v stredu potvrdila, že ruské útoky v meste Odesa zranili štyroch ľudí, vrátane troch detí. „Drony zaútočili na obytnú, logistickú a energetickú infraštruktúru nášho regiónu,“ uviedol regionálny šéf miestnej vojenskej správy na Telegrame.
