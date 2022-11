Rusko a Ukrajina sa obviňujú z ostreľovania záporožskej elektrárne

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko v pondelok vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s údajným "opakovaným ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne", z ktorého obvinilo Ukrajinu. Zároveň vyzvalo svetové mocnosti na zaistenie toho, aby Kyjev prestal s útokmi na túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorú okupujú ruské sily.



Ukrajinská vláda naopak viní z nového ostreľovania elektrárne Rusko, informuje TASR s odvolaním sa na britský denník The Guardian.



Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) sa v nedeľu opäť stala terčom ostreľovania, čo vyvolalo odsúdenie zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Tá upozornila, že s takýmito útokmi je spojené riziko vzniku veľkej jadrovej katastrofy.



"Toto nemôže nebyť príčinou našich obáv," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Vyzývame všetky krajiny sveta, aby využili svoj vplyv na to, aby to ukrajinské ozbrojené sily prestali robiť," dodal.



Ukrajina naopak tvrdí, že elektráreň ostreľovalo Rusko, podotýka The Guardian s tým, že skutočnosť, kto bol za ostreľovanie ZAES zodpovedný, nebolo možné nezávisle overiť.



"Ktokoľvek je za tým, musí s tým okamžite prestať. Ako som už povedal predtým, hráte sa s ohňom!" uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. V záporožskej elektrárni sa v súčasnosti nachádza tím z MAAE, ktorého členovia videli niektoré z výbuchov z okna.



ZAES je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe a pred inváziou produkovala približne jednu pätinu ukrajinskej elektrickej energie. Nachádza sa v nej šesť reaktorov chladených vodou, ktoré obsahujú urán-235. Reaktory elektrárne sú v súčasnosti vypnuté, avšak existuje riziko, že jadrové palivo v elektrárni sa prehreje, ak budú prerušené dodávky energie, ktorá poháňa ochladzovací systém. Elektráreň bola pritom v dôsledku ostreľovania v posledných mesiacoch už viackrát nútená použiť záložné generátory.