Rusko a Ukrajina si odovzdali vyše 240 väzňov

Moskva 19. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina v sobotu uskutočnili rozsiahlu výmenu väzňov, pričom obe strany odovzdali viac ako 240 zajatcov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Dňa 19. apríla... sa z územia kontrolovaného kyjevským režimom vrátilo 246 ruských vojakov. Na oplátku sa odovzdalo 246 ukrajinských vojnových zajatcov. Ako gesto dobrej vôle bolo vydaných aj 31 zranených vojnových zajatcov výmenou za 15 zranených ruských vojnových zajatcov, ktorí potrebujú naliehavú lekársku starostlivosť,“ uviedlo ruské ministerstvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach.



„Naši ľudia sú doma - jedna z najlepších správ, aké môžu byť. Ďalších 277 bojovníkov sa vrátilo domov z ruského zajatia, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X. „Ďakujem všetkým, ktorí umožnili tento návrat našich ľudí. Osobitne som vďačný Spojeným arabským emirátom za sprostredkovanie (výmeny),“ zdôraznil Zelenskyj v príspevku.



Celkovo sa od začiatku vojny vrátilo z ruského zajatia 4552 ľudí - bojovníkov i civilistov, upresnil prezident. „Myslíme na všetkých, ktorí zostávajú v zajatí... Musíme ich všetkých priviesť domov,“ dodala ukrajinská hlava štátu.



Prepustení ruskí vojaci sa v súčasnosti nachádzajú na území Bieloruska, no čoskoro ich prevezú do Ruska, kde podstúpia liečbu a rehabilitáciu, uviedlo ministerstvo obrany podľa agentúry TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že ruská strana vyhlasuje „veľkonočné prímerie“ na Ukrajine. Moskva uviedla, že zastavila boje od soboty 17.00 h SEČ do nedele 23.00 h SEČ. „Nariaďujem, aby sa na toto obdobie zastavili všetky vojenské akcie,“ povedal Putin na stretnutí s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. „Predpokladáme, že ukrajinská strana bude nasledovať náš príklad. Zároveň musia byť naše jednotky pripravené odraziť prípadné porušenie prímeria a provokácie zo strany nepriateľa,“ dodal šéf Kremľa.