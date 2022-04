Vereščuková: Rusko a Ukrajina si opäť vymenili vojnových zajatcov

Kyjev 14. apríla (TASR) - Na príkaz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa vo štvrtok uskutočnila v poradí štvrtá výmena vojnových zajatcov s Ruskom. Na sociálnej sieti Telegram to uviedla vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vymenili sme piatich dôstojníkov a 17 vojakov. Osem civilistov vrátane jednej ženy bolo prepustených. Celkovo sa dnes domov vracia 30 našich občanov," napísala Vereščuková.



Ukrajinské ministerstvo obrany už skôr informovalo o návrate dvoch vojenských pilotov, ktorí boli zajatí ruskými silami. Bezprostredne nebolo jasné, či boli títo piloti súčasťou najnovšej výmeny. Rezort informoval len o tom, že muži boli zajatí začiatkom marca v Černihivskej oblasti a že Rusi pilotov prepravili do Kurskej oblasti na západe Ruska, kde ich zadržiavali s ďalšími ôsmimi ukrajinskými vojakmi. Podľa jedného z prepustených pilotov boli počas zajatia vypočúvaní a Rusi im odopreli lekárske ošetrenie.



"Boli sme nútení nakrúcať propagandistické videá. Ak by sme odmietli, pohrozili, že prestanú obväzovať rany našich kamarátov," citoval retort obrany pilota.



Zelenskyj tento týždeň ponúkol výmenu zadržaného prokremeľského politika Viktora Medvedčuka za Ukrajincov zajatých Ruskom, pripomenula AFP. Osobného priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina dolapila ukrajinská tajná služba SBU, keď sa údajne snažil utiecť z Kyjevskej oblasti do Podnesterska, kde ho vraj čakali agenti ruskej FSB, ktorí ho mali prepraviť do Moskvy.