Rusko a Ukrajina si podľa Trumpa vymenili veľký počet zajatcov

Washington 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že Rusko a Ukrajina uskutočnili rozsiahlu výmenu zajatcov vo vzájomnom viac než tri roky trvajúcom vojenskom konflikte. Podľa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa Ukrajiny táto výmena zajatcov prebieha, avšak ešte nebola dokončená, informuje TASR podľa agentúry AP.



Moskva bezprostredne výmenu zajatcov nepotvrdila.



„Práve sa dokončila veľká výmena zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou,“ uviedol Trump na platforme Truth Social. Dodal, že to „čoskoro nadobudne účinnosť“, hoci nebolo bezprostredne jasné, čo to znamená, konštatuje AP.



Vysokopostavený predstaviteľ Ukrajiny, ktorý je oboznámený s podrobnosťami výmeny, pod podmienkou zachovania anonymity spresnil, že prebiehala od piatkových ranných hodín, doposiaľ však nebola ukončená.



„Mohlo by to viesť k niečomu veľkému???“ dodal Trump na záver svojho príspevku, pričom podľa AP zrejme odkazoval na medzinárodné diplomatické úsilie o zastavenie bojov.



Predstavitelia Bieleho domu a Rady pre národnú bezpečnosť USA bezprostredne nereagovali na žiadosti o ďalšie podrobnosti.



O výmene, ktorá by sa podľa agentúry AFP mala vzťahovať na 1000 zajatcov na oboch stranách, sa dohodli ešte minulý týždeň počas priamych rokovaní predstaviteľov Ukrajiny a Ruska v tureckom Istanbule. Išlo o prvé priame rokovania medzi oboma stranami konfliktu od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022. Trvali však len dve hodiny a nepriniesli žiaden zlom v medzinárodnom diplomatickom úsilí o zastavenie bojov, píše AP.