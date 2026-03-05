< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina si vymenia 500 vojnových zajatcov
Od začiatku mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou si obe strany konfliktu vymenili stovky vojnových zajatcov vo viacerých kolách.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 5. marca (TASR) - Rusko a Ukrajina si v priebehu štvrtka a piatka vymenia po 500 vojnových zajatcoch. Vo štvrtok popoludní to vyhlásil poradca ruského prezidenta a hlavný vyjednávač Kremľa Vladmir Medinskij, podľa ktorého sa na tom strany konfliktu dohodli na februárových rokovaniach v Ženeve. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a TASS.
Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že obe strany si vymenili po 200 väzňoch. Sprostredkovanie podľa neho poskytli USA a Spojené arabské emiráty.
Výmenu potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Domov sa podľa neho vracajú obrancovia Mariupola, ako aj vojaci z Doneckej, Luhanskej, Charkovskej a Záporožskej oblasti.
„Zakaždým, keď sa naši ľudia vrátia domov, je to dôkazom, že Ukrajina sa snaží priviesť späť všetkých. Nikto nie je zabudnutý,“ napísal na sociálnej sieti X. „Zapájame do toho sprostredkovateľov. Som vďačný všetkým, ktorí Ukrajine pomáhajú. Ďakujem Spojeným štátom za podporu, vďaka ktorej bola táto výmena možná,“ dodal.
Od začiatku mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou si obe strany konfliktu vymenili stovky vojnových zajatcov vo viacerých kolách. Vyjednávači síce hlásia, že rozhovory o ukončení vojny sú konštruktívne, Kyjev a Moskva sa stále nedokážu zhodnúť na riešení zostávajúcich sporných otázok. Rusko okrem iného od Ukrajiny požaduje odstúpenie celého regiónu Donbas, čo vláda v Kyjeve odmieta.
Do rokovaní o prepustení vojnových zajatcov sa v stredu bez konzultácie s Ukrajinou zapojilo aj Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu po návšteve šéfa maďarskej diplomacie v Moskve oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Maďarsko a Rusko z „manipulovania citlivou otázkou“ vojnových zajatcov. Maďarská vláda si tým podľa rezortu diplomacie robí PR pred parlamentnými voľbami.
Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že obe strany si vymenili po 200 väzňoch. Sprostredkovanie podľa neho poskytli USA a Spojené arabské emiráty.
Výmenu potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Domov sa podľa neho vracajú obrancovia Mariupola, ako aj vojaci z Doneckej, Luhanskej, Charkovskej a Záporožskej oblasti.
„Zakaždým, keď sa naši ľudia vrátia domov, je to dôkazom, že Ukrajina sa snaží priviesť späť všetkých. Nikto nie je zabudnutý,“ napísal na sociálnej sieti X. „Zapájame do toho sprostredkovateľov. Som vďačný všetkým, ktorí Ukrajine pomáhajú. Ďakujem Spojeným štátom za podporu, vďaka ktorej bola táto výmena možná,“ dodal.
Od začiatku mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou si obe strany konfliktu vymenili stovky vojnových zajatcov vo viacerých kolách. Vyjednávači síce hlásia, že rozhovory o ukončení vojny sú konštruktívne, Kyjev a Moskva sa stále nedokážu zhodnúť na riešení zostávajúcich sporných otázok. Rusko okrem iného od Ukrajiny požaduje odstúpenie celého regiónu Donbas, čo vláda v Kyjeve odmieta.
Do rokovaní o prepustení vojnových zajatcov sa v stredu bez konzultácie s Ukrajinou zapojilo aj Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu po návšteve šéfa maďarskej diplomacie v Moskve oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Maďarsko a Rusko z „manipulovania citlivou otázkou“ vojnových zajatcov. Maďarská vláda si tým podľa rezortu diplomacie robí PR pred parlamentnými voľbami.