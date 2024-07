Rusko a Ukrajina si vymenili dohromady 190 vojnových zajatcov

Moskva 17. júla (TASR) - Rusko a Ukrajina si celkovo vymenili 190 vojnových zajatcov, oznámilo v stredu ruské ministerstvo obrany. Výmenu následne potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"V dôsledku rokovacieho procesu sa z územia kontrolovaného kyjevským režimom vrátilo 95 ruských vojakov, ktorým v zajatí hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Výmenou za nich bolo (Kyjevu) odovzdaných 95 vojakov ukrajinskej armády," uviedol ruský rezort obrany vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.



Ministerstvo ďalej informovalo, že prepustení ruskí vojaci budú letecky prevezení do Moskvy, aby tam absolvovali lekárske prehliadky. Pomoc pri ich výmene podľa rezortu poskytli Spojené arabské emiráty.



Výmenu väzňov zakrátko potvrdil na sociálnej sieti Telegram aj Zelenskyj. "Pokračujeme v navracaní našich ľudí domov," uviedol a poďakoval sa ukrajinskému vyjednávaciemu tímu aj Spojeným arabským emirátom. "Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, hľadáme všetkých, ktorí ešte môžu byť v zajatí," dodal s tým, že domov sa musia vrátiť všetci vojnoví zajatci.



Moskva a Kyjev uskutočnili počas 27 mesiacov trvajúceho konfliktu, ktorý začal ruskou inváziou na územie Ukrajiny, už niekoľko takýchto výmen. Doteraz posledná prebehla v júni a taktiež bola sprostredkovaná Spojenými arabskými emirátmi. Každá zo strán vtedy prepustila 90 vojnových zajatcov.