< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov
Ruskí vojaci a civilisti sa momentálne nachádzajú v Bielorusku, kde im je poskytovaná potrebná psychologická a lekárska pomoc, uviedla agentúra TASS.
Autor TASR
Moskva 2. októbra (TASR) - Rusko a Ukrajina si vo štvrtok vymenili po 185 vojnových zajatcov. Prepustených bolo aj 20 ruských civilistov zadržiavaných na Ukrajine. Potvrdilo to ruské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, informuje TASR.
Ruskí vojaci a civilisti sa momentálne nachádzajú v Bielorusku, kde im je poskytovaná potrebná psychologická a lekárska pomoc, uviedla agentúra TASS.
K poslednej výmene zajatcov medzi znepriatelenými krajinami došlo koncom augusta, keď si Kyjev a Moskva odovzdali 300 zajatých vojakov.
AFP pripomína, že výmeny vojnových zajatcov sú výsledkom troch kôl rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou, ktoré sa konali v tureckom Istanbule v období od mája do júla.
Ruskí vojaci a civilisti sa momentálne nachádzajú v Bielorusku, kde im je poskytovaná potrebná psychologická a lekárska pomoc, uviedla agentúra TASS.
K poslednej výmene zajatcov medzi znepriatelenými krajinami došlo koncom augusta, keď si Kyjev a Moskva odovzdali 300 zajatých vojakov.
AFP pripomína, že výmeny vojnových zajatcov sú výsledkom troch kôl rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou, ktoré sa konali v tureckom Istanbule v období od mája do júla.