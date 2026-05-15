< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov
Trump minulý týždeň pri ohlasovaní dočasného prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil, že sa uskutoční výmena 1000 zajatcov.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 15. mája (TASR) - Rusko a Ukrajina si vymenili v piatok po 205 vojnových zajatcov, vyhlásilo ruské ministerstvo obrany týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Z územia kontrolovaného Kyjevom „sa vrátilo 205 ruských vojakov“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Zároveň ozrejmilo, že výmenou za to bolo prepustených 205 ukrajinských zajatcov.
Trump minulý týždeň pri ohlasovaní dočasného prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil, že sa uskutoční výmena 1000 zajatcov. Obe strany si navzájom vyčítali porušovanie prímeria a Ukrajina obvinila Moskvu, že po jeho skončení zintenzívnila útoky na civilistov.
„Ide o prvú fázu výmeny 1000 za 1000,“ potvrdil na platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými vojaci rôznych hodností a väčšina bola v ruskom zajatí od začiatku invázie vo februári 2022.
„Ruskí vojaci sa momentálne nachádzajú v Bieloruskej republike, kde dostávajú potrebnú psychologickú a lekársku pomoc,“ skonštatovalo ruské ministerstvo obrany. Dodalo tiež, že „Spojené arabské emiráty poskytli humanitárnu pomoc počas návratu ruských vojakov zo zajatia“.
Z územia kontrolovaného Kyjevom „sa vrátilo 205 ruských vojakov“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Zároveň ozrejmilo, že výmenou za to bolo prepustených 205 ukrajinských zajatcov.
Trump minulý týždeň pri ohlasovaní dočasného prímeria medzi Moskvou a Kyjevom oznámil, že sa uskutoční výmena 1000 zajatcov. Obe strany si navzájom vyčítali porušovanie prímeria a Ukrajina obvinila Moskvu, že po jeho skončení zintenzívnila útoky na civilistov.
„Ide o prvú fázu výmeny 1000 za 1000,“ potvrdil na platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými vojaci rôznych hodností a väčšina bola v ruskom zajatí od začiatku invázie vo februári 2022.
„Ruskí vojaci sa momentálne nachádzajú v Bieloruskej republike, kde dostávajú potrebnú psychologickú a lekársku pomoc,“ skonštatovalo ruské ministerstvo obrany. Dodalo tiež, že „Spojené arabské emiráty poskytli humanitárnu pomoc počas návratu ruských vojakov zo zajatia“.