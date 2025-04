Rusko a Ukrajina si vymenili telá 950 padlých vojakov

Kyjev 18. apríla (TASR) — Ukrajina a Rusko si na veľkonočný piatok vymenili stovky tiel vojakov. Na Ukrajinu dorazili telesné pozostatky 909 vojakov, oznámil koordinačný štáb pre záležitosti vojnových zajatcov v Kyjeve. Do Ruska sa podľa poslanca Štátnej dumy Šamsaila Saralijeva vrátili telá 41 padlých vojakov TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Ukrajinskí vojaci zahynuli v bojoch v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej, Sumskej a Charkovskej oblasti. Telá niektorých boli uložené v márniciach v Rusku.



Z dôvodu pomalého, ale vytrvalého postupu ruských inváznych síl, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, musia ukrajinské jednotky pri ústupe často nechať telá vlastných vojakov na mieste bojov.



Podľa ukrajinských zdrojov sa druhá výmena tiel padlých za tri týždne uskutočnila prostredníctvom Medzinárodného Červeného kríža.



Predchádzajúca výmena pozostatkov padlých vojakov sa uskutočnila 28. marca a mala takmer rovnaký rozsah: na Ukrajinu sa vrátili telá 909 padlých vojakov, do Ruska 43.



Moskva a Kyjev vo všeobecnosti nezverejňujú straty v radoch svojich ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári pre americkú televíziu NBC News povedal, že od začiatku vojny s Ruskom vo februári 2022 bolo zabitých viac ako 46.000 ukrajinských vojakov a približne 380.000 utrpelo zranenia.



Nezávislý ukrajinský vojnový spravodajca Jurij Butusov zverejnil vlani v decembri vyššie čísla, pričom sa odvolával na vojenské zdroje. Tvrdil, že Ukrajina prišla o približne 70.000 vojakov, ďalších 35.000 je nezvestných.



Odhady západných médií o stratách Ukrajiny, založené na európskych a amerických zdrojoch, sa pohybujú od 50.000 do 100.000 vojakov zabitých v boji.



Rusko neposkytlo informácie o počtoch zabitých vojakov od septembra 2022. Vtedy oznámilo, že o život prišlo menej ako 6000 vojakov. Ruská webová stránka Mediazona a ruskojazyčná redakcia BBC uviedli, že na základe informácií z verejne dostupných zdrojov identifikovali mená asi 91.000 zabitých ruských vojakov, no ich skutočný počet by mohol byť „podstatne vyšší“.