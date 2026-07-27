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Rusko a Ukrajina si vymenili útoky, krajiny hlásia škody i zranených
Podľa miestnych predstaviteľov došlo v dôsledku útoku k požiaru v obytnej budove a plamene zachvátili aj 15 áut.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 27. júla (TASR) - Pri ukrajinských dronových útokoch utrpelo zranenia 12 osôb vrátane dvoch detí v ruskom meste Belgorod neďaleko hraníc s Ukrajinou, uviedli tamojšie úrady v pondelok ráno. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa miestnych predstaviteľov došlo v dôsledku útoku k požiaru v obytnej budove a plamene zachvátili aj 15 áut.
V Rostove nad Donom, dôležitom exportnom centre pri Azovskom mori na juhu Ruska, poškodil ukrajinský útok obytnú budovu, uviedol starosta Alexandr Skriabin v príspevku na platforme Telegram.
Gubernátor severoukrajinskej Sumskej oblasti Oleh Hryhorov oznámil, že pri ruskom útoku utrpelo zranenia päť ľudí.
Agentúra Reuters zdôrazňuje, že tieto správy nedokázala nezávisle overiť. Rusko aj Ukrajina popierajú, že by sa zameriavali na civilistov vo vojne, ktorú spustila ruská invázia vo februári 2022.
Podľa miestnych predstaviteľov došlo v dôsledku útoku k požiaru v obytnej budove a plamene zachvátili aj 15 áut.
V Rostove nad Donom, dôležitom exportnom centre pri Azovskom mori na juhu Ruska, poškodil ukrajinský útok obytnú budovu, uviedol starosta Alexandr Skriabin v príspevku na platforme Telegram.
Gubernátor severoukrajinskej Sumskej oblasti Oleh Hryhorov oznámil, že pri ruskom útoku utrpelo zranenia päť ľudí.
Agentúra Reuters zdôrazňuje, že tieto správy nedokázala nezávisle overiť. Rusko aj Ukrajina popierajú, že by sa zameriavali na civilistov vo vojne, ktorú spustila ruská invázia vo februári 2022.