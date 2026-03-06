< sekcia Zahraničie
Rusko a Ukrajina si vymenili vojnových zajatcov, 300 na každej strane
Informáciu o výmene zajatcov potvrdil na sociálnej sieti X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 6. marca (TASR) - Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 300 vojnových zajatcov, oznámilo ministerstvo obrany v Moskve. Išlo o druhé kolo výmeny, počas ktorej oslobodili spolu 500 vojakov na oboch stranách, píše TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.
„Tristo ruských vojakov sa vrátilo. Na druhej strane bolo odovzdaných 300 vojnových zajatcov ukrajinských ozbrojených síl,“ oznámil ruský rezort obrany. Ministerstvo spresnilo, že ruskí vojaci sa v súčasnosti nachádzajú v Bielorusku a dostáva sa im lekárska a psychologická pomoc. Všetkých vojakov ale prevezú do Ruska na liečbu a rehabilitáciu v zdravotníckych zariadeniach ministerstva obrany, pripomenula TASS.
Informáciu o výmene zajatcov potvrdil na sociálnej sieti X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Medzi prepustenými sú príslušníci Ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy aj Štátnej pohraničnej služby. Bránili Ukrajinu v rôznych častiach - Doneckej, Luhanskej, Charkovskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ako aj v Mariupole,“ napísal. Podľa neho sa vrátili tiež dvaja civilisti.
Už vo štvrtok prepustili obe krajiny po 200 zajatcov. Výmeny sprostredkovali USA a Spojené arabské emiráty.
Do rokovaní o prepustení vojnových zajatcov sa v stredu bez konzultácie s Ukrajinou zapojilo aj Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin po návšteve šéfa maďarskej diplomacie v Moskve oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Maďarsko a Rusko z „manipulovania citlivou otázkou“ vojnových zajatcov. Maďarská vláda si tým podľa rezortu diplomacie robí PR pred parlamentnými voľbami.
Výmeny zajatcov sú jedným z mála konkrétnych výsledkov rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou stranou a USA sa snažia ich prostredníctvom podporiť riešenie ukončenia vojny. Podľa aktuálnych informácií však rokovania uviazli a Washington sa sústredí na Blízky východ.
