Rusko a Ukrajina si vymenili vojnových zajatcov, 300 na každej strane

Na snímke 93. samostatnej mechanizovanej brigády Cholodnyj Jar, miestni obyvatelia si prezerajú materiálne škody po leteckom útoku ruskej armády na centrum mesta Družkivka ležiacom na frontovej línii v Doneckej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Informáciu o výmene zajatcov potvrdil na sociálnej sieti X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Moskva/Kyjev 6. marca (TASR) - Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 300 vojnových zajatcov, oznámilo ministerstvo obrany v Moskve. Išlo o druhé kolo výmeny, počas ktorej oslobodili spolu 500 vojakov na oboch stranách, píše TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.

„Tristo ruských vojakov sa vrátilo. Na druhej strane bolo odovzdaných 300 vojnových zajatcov ukrajinských ozbrojených síl,“ oznámil ruský rezort obrany. Ministerstvo spresnilo, že ruskí vojaci sa v súčasnosti nachádzajú v Bielorusku a dostáva sa im lekárska a psychologická pomoc. Všetkých vojakov ale prevezú do Ruska na liečbu a rehabilitáciu v zdravotníckych zariadeniach ministerstva obrany, pripomenula TASS.

Informáciu o výmene zajatcov potvrdil na sociálnej sieti X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Medzi prepustenými sú príslušníci Ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy aj Štátnej pohraničnej služby. Bránili Ukrajinu v rôznych častiach - Doneckej, Luhanskej, Charkovskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ako aj v Mariupole,“ napísal. Podľa neho sa vrátili tiež dvaja civilisti.

Už vo štvrtok prepustili obe krajiny po 200 zajatcov. Výmeny sprostredkovali USA a Spojené arabské emiráty.

Do rokovaní o prepustení vojnových zajatcov sa v stredu bez konzultácie s Ukrajinou zapojilo aj Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin po návšteve šéfa maďarskej diplomacie v Moskve oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Maďarsko a Rusko z „manipulovania citlivou otázkou“ vojnových zajatcov. Maďarská vláda si tým podľa rezortu diplomacie robí PR pred parlamentnými voľbami.

Výmeny zajatcov sú jedným z mála konkrétnych výsledkov rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou stranou a USA sa snažia ich prostredníctvom podporiť riešenie ukončenia vojny. Podľa aktuálnych informácií však rokovania uviazli a Washington sa sústredí na Blízky východ.
