Rusko a Ukrajina začali s novou výmenou vojnových zajatcov

Moskva 9. júna (TASR) - Rusko a Ukrajina si v pondelok v rámci minulotýždňovej dohody z Istanbulu vymenili prvú skupinu vojnových zajatcov. Všetci z nich majú menej než 25 rokov alebo sú ťažko zranení. Ani jedna zo strán doposiaľ nespresnila, koľko osôb sa vracia do vlasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X napísal, že výmena prebieha a uskutoční sa v niekoľkých kolách v najbližších dňoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Výmena je výsledkom druhého kola priamych rokovaní Ukrajiny a Ruska v Istanbule, ktoré sa konalo minulý pondelok. Podľa dohody si znepriatelené krajiny vymenia celkovo vymenia vyše 1000 zajatcov a zhruba 6000 tiel padlých - na každej strane.



„Ukrajinci sa vracajú domov z ruského zajatia. Dnes sa začala výmena, ktorá bude pokračovať v niekoľkých etapách v nasledujúcich dňoch. Tento proces je pomerne zložitý, s mnohými citlivými detailmi, a rokovania pokračujú prakticky každý deň,“ uviedol Zelenskyj.



Ruská armáda predtým informovala, že vrátení ruskí zajatci sú už na území Bieloruska, kde im bola poskytnutá psychologická a lekárska pomoc.



Rusko v sobotu obvinilo Ukrajinu z toho, že neočakávane odložila túto výmenu na neurčito. Kyjev to poprel s tým, že pre ňu dosiaľ nebol pevne stanovený termín a Moskvu v súvislosti s uvedenými tvrdeniami obvinil z hrania „špinavých hier“. Zároveň však avizoval, že výmena by mohla prebehnúť „v najbližších dňoch“.



Rusko okrem toho v nedeľu informovalo, že je pripravené Ukrajine odovzdať prvú várku, a síce 1212 tiel padlých vojakov, s ktorými čaká v údajne dohodnutej oblasti. Generálporučík Alexandr Zorin avizoval, že telá budú prevezené vlakmi k ukrajinským hraniciam. Zároveň však uviedol, že stále čaká na potvrdenie z ukrajinskej strany. Moskva tak Kyjev opäť obvinila z odkladania.



Výmena vojnových zajatcov je podľa agentúry Reuters jednou z mála vecí, na ktorých sa Kyjev a Moskva dokážu dohodnúť. Naposledy tak spravili koncom mája, keď si vymenili po 1000 zajatcov. Širšie rokovania ich však dosiaľ nepriblížili k ukončenia vojny, ktorú Rusko rozpútalo napadnutím susednej Ukrajiny vo februári 2022.