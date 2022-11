Rusko a USA prvýkrát od invázie zvažujú rokovať o jadrových zbraniach

Moskva 8. novembra (TASR) - Rusko a Spojné štáty diskutujú o možnosti obnovení rozhovorov o strategických jadrových zbraniach, ktoré by tak boli vôbec prvými od začatia ruskej invázie na Ukrajinu. Informuje o tom v utorok ruský denník Kommersant, z ktorého citujú denník The Guardian i agentúra Reuters.



Rozhovory tohto druhu sú medzi Washingtonom a Moskvou zmrazené od 24. februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, a to aj napriek skutočnosti, že zmluva New START obmedzujúca počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín je naďalej v platnosti.



Kommersant s odvolaním na prinajmenšom tri nemenované zdroje oboznámené so situáciou napísal, že Rusko a USA teraz diskutujú o možnosti usporiadania stretnutia poradného výboru k otázkam tejto zmluvy, ktoré by sa mohlo konať už v nadchádzajúcich týždňoch.



Denník ďalej uviedol, že strany pre usporiadanie takýchto rozhovorov vôbec prvýkrát zvažujú Blízky východ. Moskva totiž už nepovažuje Švajčiarsko, kde sa takéto rozhovory predtým tradične konávali, za dostatočne neutrálne miesto, keďže táto európska krajina na ňu v súvislosti s inváziou na Ukrajinu uvalila sankcie.



Podľa zdrojov Kommersantu by sa prvé stretnutie oboch strán v rámci rozhovorov mohlo konať koncom novembra či začiatkom decembra.









'