Rusko a USA sú údajne blízko k dohode o predĺžení platnosti New START
Podľa dvoch zdrojov Axiosu návrh na predĺženie zmluvy potrebuje ešte schválenie prezidentov oboch krajín.
Autor TASR
Moskva/Washington 5. februára (TASR) - Spojené štáty a Rusko sú blízko k dosiahnutiu dohody o predĺžení platnosti zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní, napísal vo štvrtok portál Axios s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s rokovaniami. Platnosť zmluvy uplynie vo štvrtok, píše TASR.
Podľa dvoch zdrojov Axiosu návrh na predĺženie zmluvy potrebuje ešte schválenie prezidentov oboch krajín. Rokovania s ruskými predstaviteľmi údajne viedli vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner v uplynulých 24 hodinách popri trilaterálnych rokovaniach USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí.
Dohodu New START podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska s platnosťou na desať rokov od ratifikácie. Zmluva nadobudla platnosť 5. februára 2011. Bývalý prezident USA Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode a súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
Ruský prezident už v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Aj keď Trump vtedy povedal, že „to znie ako dobrý nápad“, Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď. „Tento postoj sa javí ako nesprávny a poľutovaniahodný,“ uviedol v stanovisku ruský rezort diplomacie.
Posledná funkčná poistka proti nekontrolovanému rastu amerických a ruských jadrových arzenálov znížila ich počet na princípe nukleárnej parity o približne jednu tretinu na 1550 jadrových hlavíc. Súčasne na 700 redukovala počty jadrových nosičov medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov.
