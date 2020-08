Rusko a USA ukončili tretie kolo rozhovorov o jadrových zbraniach

Viedeň 18. augusta (TASR) - Rusko a Spojené štáty v utorok vo Viedni uzavreli tretie kolo rozhovorov o kontrole jadrových zbraní, informovala agentúra AP.



Obe krajiny podľa AP prejavili ochotu predĺžiť platnosť dohody New START/SNV-III z roku 2010. Príčinou nezhôd je však požiadavka USA, aby bola do novej dohody zahrnutá i Čína.



Americký vyjednávač pre jadrové odzbrojenie Marshall Billingslea po ukončení rozhovorov povedal, že medzi Ruskom a USA existujú oblasti "zblíženia", v mnohých kľúčových otázkach sa však nezhodnú.



Spojené štáty chcú, aby akákoľvek nová dohoda zahŕňala všetky typy jadrových hlavíc, transparentnejšie opatrenia a lepšiu výmenu informácii. Takisto má do nej byť zahrnutá i Čína.



Čína však tlak zo strany USA, aby sa zapojila do rozhovorov s Ruskom o jadrovom arzenáli týchto troch krajín, už viackrát ignorovala. Čína neposlala delegáciu ani na rozhovory do Viedne, kam bola pozvaná, pripomína AP.



Rusko oznámilo, že ak bude do dohody zahrnutá Čína, mali by sa k nej pripojiť i Francúzsko a Británia.



Zástupca Ruska, námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, rozhovory vo Viedni označil za "zaujímavé a energické", uviedla agentúra TASS. Krajiny sa podľa Riabkova mnohým témam venovali do hĺbky.



Na základe dohody START/SNV-III z roku 2010 majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550.



USA a Rusko v auguste minulého roku odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny. New START tak stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach. Jeho platnosť sa však skončí vo februári 2021.



Obe signatárske krajiny sa predtým navzájom obviňovali z jej porušovania. Zmluva INF bola terčom kritiky aj pre to, že sa netýkala Číny ani raketových technológií, ktoré však v čase jej podpísania ešte ani neexistovali.